"Minacce fisiche" a Giovanni Donzelli alla Camera, denuncia del deputato FdI che attacca la sinistra

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Donzelli denuncia “minacce fisiche” da parte dei deputati di opposizione alla Camera. Toni accesi in Aula dopo l’informativa sull’azione di governo di Giorgia Meloni, per il caso della sospensione dei parlamentari che avevano bloccato la conferenza sulla “remigrazione”. Durante il botta e risposta a Montecitorio, il responsabile dell’organizzazione di Fdi ha chiesto un nuovo intervento dell’Ufficio di presidenza per l'”atteggiamento pericoloso” che avrebbero esibito i colleghi dell’opposizione.

La bufera alla Camera

Donzelli ha alzato il livello della polemica alla Camera dei Deputati nella giornata che ha visto Giorgia Meloni protagonista con il primo intervento in Parlamento dopo la sconfitta al referendum della Giustizia e lo scoppio della guerra in Iran.

La bufera si è scatenata al termine dell’informativa della premier, quando il deputato del Pd Andrea Casu è tornato a denunciare la limitazione dell'”esercizio parlamentare” per la sospensione dell’Ufficio di presidenza di 32 colleghi dell’opposizione.

ANSA

La sospensione dei parlamentari

Il riferimento è all’espulsione dai 4 ai 5 giorni dalla Camera dei deputati di Pd, M5s e Avs che il 30 gennaio avevano impedito la conferenza sulla “remigrazione”, organizzata nella sala stampa di Montecitorio dal deputato leghista Domenico Furgiuele con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Giacomo Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Massetti, ex di Forza Nuova, e Ferrara della Rete dei Patrioti.

“Sono stati sanzionati per aver difeso la dignità del Parlamento” ha detto Casu durante un accorato intervento, chiedendo l’intervento della Giunta per il regolamento di Montecitorio.

“La Costituzione è antifascista e non si possono sanzionare deputati che vogliono difenderla”, ha rimarcato, reclamando una revisione del provvedimento con il sostegno di Avs e del M5s.

Il responsabile Fdi Giovanni Donzelli: “Minacce dei parlamentari di sinistra

A riscaldare il clima è stato il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, nell’intervento in replica ai partiti di opposizione.

“Vedo che mi fanno minacce fisiche, ‘vieni qua, vieni qua’ – ha affermato – La prego presidente di vedere poi i filmati in ufficio di presidenza perché non si può minacciare fisicamente un parlamentare mentre parla. Coloro che si riempiono la bocca di antifascismo devono sapere che questo è l’atteggiamento pericoloso che in altri anni si è tenuto in questa Aula: quello di poter decidere chi poteva o non poteva parlare. La libertà e la democrazia, ottenuti grazie a chi ha combattuto davvero il fascismo e non da chi in quegli anni sarebbe stato un ruffiano del regime, prevede che in questa aula possano parlare tutti senza minacce”.