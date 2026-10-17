Minacce social alla sindaca di Brescia Laura Castelletti dopo il video con i rapper: denunciato un 30enne

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un video girato con tre giovani rapper, rilanciato sui social e trasformato in un bersaglio di insulti e minacce. A Brescia la Digos della Questura ha identificato e denunciato un uomo di 30 anni, con numerosi precedenti, accusato di aver pubblicato su Instagram frasi minacciose e offensive contro la sindaca Laura Castelletti. Dovrà rispondere di diffamazione e minacce davanti alla Procura.

Minacce alla sindaca di Brescia, il video con i rapper

Come riporta la Polizia di Stato, tutto è partito da un filmato registrato nel quartiere di Sant’Eufemia, in cui la sindaca compariva insieme a tre giovani rapper della città.

Secondo Il Giorno, erano stati i ragazzi ad avvicinarla durante una delle sue passeggiate nei quartieri per raccontarle il loro progetto musicale, chiedendole di girare una breve ripresa.

Il video era poi stato rilanciato nelle storie della pagina Instagram “Soldato Audace”, accompagnato da commenti sulla sindaca.

Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, però, lo stesso filmato è circolato su un altro profilo, con frasi oltraggiose e minacciose, tra cui, riporta il quotidiano, “Te possino da’ tante cortellate”.

Il 30enne denunciato dalla Digos e la Polizia Locale

Gli investigatori della Digos, insieme alla Polizia Locale di Brescia, sono risaliti al titolare di quel profilo, che secondo Il Giorno vive a Cortefranca.

Il 16 ottobre l’uomo è stato convocato in Questura e denunciato.

“Vi sono persone che ritengono che ciò che viene detto e scritto sui social networks non abbia ripercussioni”, ha commentato il questore Paolo Sartori, ricordando che quegli spazi sono “del tutto assimilati al contesto reale” quando si parla di conseguenze giudiziarie.

Castelletti: “Non ho paura, non mi faccio intimidire”

Già il 14 ottobre la sindaca aveva reso pubbliche le minacce e annunciato di aver sporto denuncia: “Non ho paura, non mi faccio intimidire”.

“Basta con questa intollerabile onda d’odio”, aveva aggiunto, ricordando che “la libertà di parola non può diventare una giustificazione per la violenza”.

IPA