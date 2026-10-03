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Una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata di ieri a Trivigliano (Frosinone). Un uomo di 50 anni, custode di un motoveicolo già sottoposto a sequestro amministrativo, è stato deferito in stato di libertà dopo aver aggredito verbalmente gli agenti intervenuti presso la sua abitazione per un accertamento relativo agli obblighi di custodia del mezzo.

L’intervento a Trivigliano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella prima mattinata, quando una pattuglia del Commissariato di P.S. di Fiuggi si è recata presso l’abitazione del cinquantenne a Trivigliano (Frosinone) per effettuare una verifica amministrativa.

L’operazione ha avuto inizio intorno alle ore 08:35, quando gli agenti hanno raggiunto la residenza dell’uomo per controllare il rispetto degli obblighi di custodia su un motoveicolo. Il mezzo era stato sequestrato nel mese di agosto per violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada, ovvero per circolazione senza copertura assicurativa. Al custode era stato imposto l’obbligo di rendersi reperibile e di esibire il veicolo su richiesta delle autorità competenti.

La reazione del custode e l’escalation verbale

Non trovando il cinquantenne in casa, gli operatori hanno tentato di contattarlo telefonicamente. L’uomo ha manifestato fin da subito una forte insofferenza nei confronti dell’attività di controllo della Polizia.

Si è presentato presso la propria abitazione circa mezz’ora dopo, palesando uno stato di agitazione evidente.

Minacce e denuncia all’Autorità Giudiziaria

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportare la situazione alla calma e di spiegare la natura ordinaria dell’accertamento, il soggetto ha assunto un atteggiamento aggressivo e di sfida.

Avvicinatosi agli agenti, ha pronunciato gravi minacce rivolte direttamente alla loro incolumità personale. Alla luce di quanto accaduto, il cinquantenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento della Polizia di Stato rientrava nell’ambito dei controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente per i veicoli sottoposti a sequestro.

In particolare, il custode del motoveicolo era tenuto a garantire la reperibilità e la pronta esibizione del mezzo, condizioni fondamentali per la corretta gestione dei beni sequestrati e per la prevenzione di ulteriori violazioni amministrative.

IPA