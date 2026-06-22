Minaccia col coltello due parenti ad Ancona tra cui la nipote, il taser dell'agente lo spaventa: arrestato
Un uomo è stato arrestato ad Ancona per resistenza e minacce dopo una lite domestica. Fermato dalla Polizia, ora è ai domiciliari.
Eseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate dopo un episodio avvenuto ad Ancona, nella zona Brecce Bianche: un uomo è stato fermato dopo aver minacciato due parenti e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti sul posto.
L’intervento della Polizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno nella zona Brecce Bianche di Ancona. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di lite domestica proveniente da una donna che ha riferito di essere stata minacciata, insieme alla nipote, da un parente che pretendeva del denaro.
Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo armato di coltello da cucina. Nonostante i ripetuti inviti a deporre l’arma, il soggetto ha continuato a inveire contro gli operatori. Solo quando gli agenti hanno estratto la pistola a impulsi elettrici, l’uomo ha lasciato cadere il coltello, permettendo così agli agenti di bloccarlo e condurlo presso gli uffici della Questura.
Comportamento violento anche in Questura
Durante il trasferimento e la permanenza negli Uffici di via Gervasoni, l’uomo ha continuato a mostrare una condotta aggressiva, arrivando a scalciare contro la porta della camera di sicurezza fino a danneggiarla. Questo comportamento ha aggravato la sua posizione agli occhi degli inquirenti.
Le accuse e le misure adottate
Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per minacce aggravate. Il Pubblico Ministero di turno è stato immediatamente informato della vicenda e ha disposto il trattenimento dell’uomo presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio di convalida.
All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. L’episodio, avvenuto ad Ancona, sottolinea l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine in situazioni di violenza domestica e minacce.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.