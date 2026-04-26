Minaccia di farsi esplodere nei Quartieri Spagnoli, aveva già aggredito la fidanzata: arrestato un 23enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo si è barricato in casa nei Quartieri Spagnoli di Napoli, minacciando di farsi esplodere. Nella notte, dopo aver aggredito la compagna, ha dichiarato di voler fare esplodere la palazzina con loro all’interno. Allertati i carabinieri, sono giunti sul posto per una lunga trattativa insieme agli artificieri. Alla fine il 23enne è stato convinto, la porta aperta e gli agenti hanno potuto fermarlo.

23enne minaccia di far esplodere il palazzo

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile, un ragazzo di 23 anni ha minacciato di far esplodere il palazzo dove viveva con la fidanzata. L’episodio sarebbe seguito a un altro: l’aggressione della ragazza.

A lanciare l’allarme i condomini del palazzo, una struttura di Vico Conte di Mola, al centro dei Quartieri Spagnoli di Napoli tra Corso Vittorio Emanuele e via Toledo.

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Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile insieme agli artificieri. All’inizio la segnalazione era per aggressione ai danni della ragazza, ma una volta giunti sul posto si sono resi conto della situazione grave, ovvero del 23enne chiuso in casa che minacciava di farsi esplodere.

Quartiere evacuato

Con la minaccia del giovane, di nazionalità peruviana, i carabinieri hanno dovuto evacuare l’area e chiamare gli artificieri. Gli inquilini degli appartamenti circostanti hanno quindi lasciato le loro abitazioni, mentre i carabinieri iniziavano le trattative.

Non è chiaro al momento con cosa abbia minacciato il ventitrenne di far esplodere l’abitazione. Non si è parlato di una bomba costruita in casa o di un tentativo ancora più casalingo, come l’utilizzo delle bombole per la cucina.

La palazzina è però considerata accessibile e le persone evacuate potranno presto tornare nei loro appartamenti. Non sono risultati danni a cose o persone.

L’arresto

Il negoziato, si apprende da Fanpage.it, è stato piuttosto lungo. Alla fine però l’uomo si è convinto ad aprire la porta.

Gli agenti così sono potuti entrare in casa e lo hanno bloccato. L’uomo è stato arrestato per resistenza e “minaccia aggravata”. Al momento risulta trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.