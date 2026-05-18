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Un arresto per estorsione e maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a San Martino Valle Caudina, dove un uomo di 41 anni è stato fermato dopo aver aggredito e minacciato i genitori, uno dei quali con disabilità. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la madre, 66enne, ha chiesto aiuto dopo essere stata vittima di violenza e minacce da parte del figlio, che pretendeva denaro.

L’intervento a San Martino Valle Caudina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di intervento da parte della vittima, che si è rifugiata presso l’abitazione dei vicini per sfuggire all’ennesima aggressione. La donna, in evidente stato di agitazione, ha contattato il 112 dopo essere stata minacciata e aggredita dal figlio.

I militari della Stazione locale sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’accaduto. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti e dei vicini, hanno ricostruito una situazione familiare di grave disagio, caratterizzata da ripetuti maltrattamenti ai danni dei due anziani genitori. In particolare, è emerso che l’uomo aveva tentato di scaraventare il padre, un uomo con disabilità, giù dalle scale, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Le minacce e il sequestro dell’arma

Durante la ricostruzione dei fatti, la madre ha dichiarato di essere stata minacciata dal figlio con un coltello da cucina. L’arma, rinvenuta dai Carabinieri, è stata posta sotto sequestro come elemento probatorio a carico dell’indagato. Le denunce raccolte dai due genitori hanno permesso di formalizzare le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’uomo.

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Avellino.

La tutela delle vittime

Il caso evidenzia ancora una volta l’importanza della tempestività nell’intervento delle forze dell’ordine e della collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni di maltrattamento e estorsione all’interno delle mura domestiche.

Grazie al coraggio della donna, che ha trovato la forza di chiedere aiuto, è stato possibile porre fine a una condizione di grave disagio e garantire la tutela delle persone più fragili.

IPA