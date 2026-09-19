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Un arresto per tentata rapina aggravata, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte in Bolzano, dove un cittadino marocchino di 29 anni è stato fermato dopo aver minacciato una donna con un coltello per sottrarle la borsa. L’uomo è stato bloccato dagli agenti e trattenuto in Questura, mentre sono state avviate le procedure per il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.

I fatti a Bolzano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno a mezzanotte di ieri nei pressi di Via del Macello a Bolzano.

La Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione relativa a un’aggressione ai danni di una donna, inviando immediatamente gli equipaggi della Squadra Volante sul posto.

L’intervento della Polizia

Giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno preso contatto con la vittima, la quale ha prontamente indicato il presunto responsabile.

Il giovane, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori, che lo hanno poi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

La ricostruzione dei fatti

Dalle prime indagini è emerso che il soggetto aveva avvicinato la donna poco prima, pretendendo una somma di denaro. Al rifiuto della vittima, l’uomo l’ha minacciata con un coltello, l

‘ha afferrata per i capelli e ha cercato di strapparle la borsetta. La reazione decisa della donna ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

L’identificazione e l’arresto

Il responsabile è stato identificato come un cittadino marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’Ufficio Immigrazione.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato anche per l’inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano. Attualmente si trova trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

IPA