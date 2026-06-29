Minaccia e aggredisce violentemente la compagna a Rimini, 30enne arrestato per maltrattamenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti nei confronti della compagnia. L’intervento è stato effettuato dopo che la Squadra Mobile di Rimini ha raccolto elementi che confermavano episodi di violenza domestica ai danni di una donna residente in città. L’uomo, un trentiquattrenne di origine sudamericana, è stato fermato in flagranza all’alba del 28 giugno 2026 , dopo l’ennesima aggressione.

L'associazione a Rimini

Raccolta di prove e testimonianze

Le attività tecniche e l'intervento

L'arresto in flagranza e le condizioni della vittima

L’associazione a Rimini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio all’inizio di giugno, quando un collega di lavoro della vittima ha segnalato alle autorità le violenze subite dalla donna da parte del compagno.

La Squadra Mobile di Rimini ha subito attivato un’indagine per verificare la fondatezza delle accuse e interrompere eventuali condotte lesive in corso. Nonostante i tentativi degli agenti specializzati di instaurare un dialogo con la vittima, la donna ha rifiutato sia di sporgere denuncia sia di fornire dettagli sull’accaduto, opponendosi anche all’ipotesi di essere inserita in una struttura protetta.

Raccolta di prove e testimonianze

Nonostante la reticenza della vittima, gli investigatori sono riusciti a raccogliere numerosi elementi utili a sostenere l’ipotesi accusatoria. Sono stato acquisito le dichiarazioni di colleghi, amici e vicini di casa, che hanno permesso di delineare un quadro di pericolo quotidiano per la donna.

Le testimonianze hanno evidenziato come l’uomo avesse messo in atto una serie di episodi violenti sempre più frequenti e intensi.

Le attività tecniche e l’intervento

Nell’ambito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini , sono state avviate attività tecniche di intercettazione, costantemente monitorate dagli investigatori. All’alba di domenica 28 giugno , le intercettazioni hanno permesso di confermare le ipotesi di reato a carico dell’uomo.

Intorno alle cinque del mattino , il trentaquattrenne, rientrando a casa, ha aggredito la compagna prima verbalmente, minacciandola anche di morte , e poi fisicamente, colpendola al volto e su diverse parti del corpo.

L’arresto in flagranza e le condizioni della vittima

L’azione lesiva è stata interrotta tempestivamente dal personale della Squadra Mobile e dagli agenti dell’UPGSP, giunti sul posto. L’uomo, al momento dell’arrivo della Polizia, ha tentato di simulare il sonno profondo, ma la ricostruzione dettagliata dei fatti ha portato al suo arresto in flagranza.

La donna, che presentava evidenti tumefazioni al volto e alle braccia, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini , dove le sono stati diagnosticati 20 giorni di prognosi per le lesioni riportate.

IPA