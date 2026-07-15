Minaccia e insegue un uomo con una piccozza per questioni lavorative a Sassari, il provvedimento

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Una denuncia per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Sassari, dove un uomo di 48 anni è stato fermato dopo aver inseguito e minacciato di morte un conoscente per questioni lavorative, armato di piccozza e martello.

L’episodio a Sassari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato all’incrocio tra via Pietro Micca e via Flumenargia, a Sassari.

La richiesta di aiuto è arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un uomo che ha riferito di essere stato inseguito e minacciato di morte da un’altra persona armata di una piccozza.

L’intervento degli agenti e la messa in sicurezza della vittima

Gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente sul posto, riuscendo a individuare il presunto aggressore ancora vicino alla vittima.

Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza la persona minacciata, impedendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Le motivazioni dietro l’aggressione

Dalle prime ricostruzioni, il gesto sarebbe riconducibile a dissidi legati a precedenti questioni lavorative tra i due uomini.

Il presunto autore avrebbe seguito la vittima impugnando una piccozza e portando con sé una busta contenente un martello, mentre proferiva gravi minacce di morte.

La documentazione dei fatti e il sequestro degli oggetti

La vittima, nel corso dell’aggressione, è riuscita a documentare parte dell’accaduto tramite videoriprese effettuate con il proprio tablet, fornendo così un riscontro diretto agli operatori intervenuti.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso sia della piccozza che del martello, entrambi ritenuti oggetti atti ad offendere e quindi sottoposti a sequestro.

Le conseguenze per l’aggressore

Al termine delle procedure di rito, il quarantottenne è stato accompagnato presso la Questura di Sassari per l’identificazione e il fotosegnalamento.

Successivamente, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, in base all’articolo 4 della Legge n. 110/1975.

IPA