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Due uomini sono stati raggiunti da misure cautelari per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ad Arezzo. Le ordinanze sono state eseguite dalla Squadra Mobile della Questura, su richiesta della Procura, dopo gravi episodi di violenza domestica. In entrambi i casi le vittime sono donne conviventi, sottoposte per anni a vessazioni e minacce.

Maltrattamenti in famiglia ad Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Arezzo ha dato esecuzione a due ordinanze di misure cautelari.

In particolare, un quarantenne aretino è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla madre, mentre un cittadino albanese, già agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere per l’aggravamento della misura cautelare.

Il primo caso: anni di violenze e minacce contro la madre

Il primo provvedimento riguarda un uomo di quaranta anni, residente ad Arezzo, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dell’anziana madre convivente. La situazione è precipitata dopo l’ennesimo ricovero della donna presso il locale ospedale, dove ha deciso di denunciare il figlio attivando la procedura del cosiddetto “codice rosso” per i reati di violenza domestica e di genere.

La donna ha raccontato agli agenti di aver subito per anni condotte violente e minacciose, tali da costringerla a vivere in uno stato di costante paura. In più occasioni, la vittima si è vista costretta a chiudersi a chiave nella propria stanza da letto per sfuggire alle aggressioni del figlio.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

La Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, ha avviato un’approfondita attività investigativa. Sono stati ascoltati numerosi testimoni e acquisita una corposa documentazione sanitaria, che ha permesso di ricostruire una lunga serie di comportamenti vessatori e violenti. In diverse occasioni, la donna aveva già richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e si era rivolta ai medici per le conseguenze delle aggressioni subite.

Le indagini hanno confermato la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, è emerso che l’uomo, tossicodipendente, aveva più volte costretto la madre, con violenza o minacce, a consegnargli piccole somme di denaro per acquistare sostanze stupefacenti o soddisfare bisogni personali, configurando così anche il reato di estorsione.

L’episodio più grave: aggressione e minacce di morte

Tra i numerosi episodi ricostruiti dagli investigatori, uno in particolare ha destato particolare allarme. In quell’occasione, l’uomo ha aggredito la madre, colpendola con un pugno al volto e trascinandola verso il balcone, minacciando di farla cadere se non avesse ceduto all’ennesima richiesta di denaro.

L’episodio si è concluso solo grazie alla resistenza della donna e all’intervento successivo delle forze dell’ordine.

Alla luce della gravità dei fatti e del quadro indiziario raccolto, il Pubblico Ministero ha richiesto e il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile nella giornata di ieri.

Il secondo caso: arresto aggravato per maltrattamenti alla ex compagna

Nella stessa giornata, la Squadra Mobile ha eseguito un’altra misura cautelare nei confronti di un cittadino albanese, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato trasferito in carcere in seguito all’aggravamento della misura, disposto dal Giudice dopo gravi fatti accertati dalle volanti della Polizia di Stato intervenute il giorno di Pasqua presso la sua abitazione, a seguito di una chiamata d’emergenza al 112 NUE da parte dell’ex convivente.

L’uomo era già stato deferito per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, per una serie di condotte violente e vessatorie durante la convivenza. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, avevano già portato all’allontanamento dell’uomo dall’abitazione familiare e all’applicazione degli arresti domiciliari.

Nuove minacce e violenze davanti alla figlia minore

Nonostante la misura restrittiva, l’indagato ha continuato a porre in essere comportamenti maltrattanti nei confronti della ex compagna. In due distinti episodi, l’uomo ha minacciato di morte la donna e l’ha aggredita fisicamente durante un incontro avvenuto il giorno di Pasqua, il tutto davanti alla figlia minore della coppia. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato delle volanti della Polizia di Stato.

A seguito dell’ultimo episodio, su segnalazione della Polizia Giudiziaria, il Giudice ha aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo per l’uomo l’accompagnamento in carcere. Anche questo provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile nella giornata di ieri.

IPA