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Un uomo è stato arrestato a Tarquinia (Viterbo) con l’accusa di aver più volte minacciato e ferito la convivente e il figlio di lei. Dopo l’ultimo episodio, su richiesta della Procura, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Negli stessi giorni, a un’altra persona è stato imposto il divieto di avvicinamento alla madre e alla sorella, con applicazione del braccialetto elettronico.

L’arresto dopo le violenze a Tarquinia

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia (Viterbo) hanno arrestato l’uomo, protagonista nel tempo di più episodi violenti. Negli anni scorsi era già stato arrestato e condannato per lo stesso reato. In seguito, dopo aver convinto la donna, era rientrato nell’abitazione per riprendere la convivenza.

Dopo l’ultimo episodio, considerate le precedenti condotte, la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha chiesto una misura cautelare. Il G.I.P. ha disposto il carcere e l’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Civitavecchia.

Un altro intervento per violenza domestica

Nei medesimi giorni è stato notificato a un altro soggetto il divieto di avvicinarsi alla parte offesa, accompagnato dal braccialetto elettronico. L’uomo è ritenuto responsabile di lesioni e minacce nei confronti della sorella e della madre, per futili motivi.

La denuncia delle due donne ha permesso ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia di svolgere ulteriori accertamenti. Gli elementi raccolti hanno consentito alla Procura locale di chiedere la misura cautelare.

Il contrasto alla violenza di genere

La Polizia di Stato ha assicurato che proseguirà con continuità l’attività di contrasto alla violenza di genere.

L’impegno, sottolinea la nota, assume un significato ancora più profondo con l’avvicinarsi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre.

IPA