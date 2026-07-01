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Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel centro cittadino di Ravenna. Un cittadino tunisino di 22 anni è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti con un coltello durante un controllo domiciliare.

L’intervento a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di una delle consuete attività di controllo del territorio effettuate dagli operatori della Questura di Ravenna.

L’intervento si è svolto il 1° luglio 2026, durante un servizio di verifica presso l’abitazione di un soggetto sottoposto a misura cautelare.

L’intervento della Polizia e la scoperta

Nel corso del controllo domiciliare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno riscontrato la presenza di un secondo uomo all’interno dell’abitazione.

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di identificare il soggetto come un cittadino tunisino di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. A suo carico risultava inoltre un divieto di frequentazione della zona stazione ferroviaria/giardini Speyer, provvedimento emesso dal Questore di Ravenna nel mese di febbraio.

La reazione violenta e la minaccia agli agenti

Durante le operazioni di controllo, il giovane ha opposto una resistenza attiva agli operatori. In un primo momento si è impossessato di un coltello da cucina, minacciando di autolesionarsi.

Successivamente, ha rivolto l’arma contro gli agenti, minacciandoli e ingaggiando una colluttazione. Gli operatori sono riusciti a disarmare l’uomo e a renderlo inoffensivo, ma hanno riportato lievi lesioni durante l’azione.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce dei fatti, il cittadino tunisino è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta nella mattinata odierna.

L’importanza dei controlli sul territorio

L’operazione, secondo quanto evidenziato dalla Polizia di Stato, rappresenta una conferma dell’efficacia delle attività di controllo quotidianamente svolte sul territorio.

Questi interventi sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità, oltre che alla tutela della sicurezza dei cittadini. L’episodio avvenuto a Ravenna sottolinea la prontezza e la professionalità degli operatori impegnati nelle attività di prevenzione.

IPA