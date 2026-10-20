Minaccia gli operatori sanitari in ospedale a Bassano del Grappa: denunciato con un cacciavite

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo è stato denunciato a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dopo aver rivolto presunte minacce al personale sanitario di un ospedale. Intervenuti dopo una segnalazione, gli agenti della Polizia di Stato gli hanno trovato nel borsello un cacciavite lungo circa venti centimetri, che è stato sequestrato.

L’intervento della Polizia in ospedale

Come riferisce la Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa sono intervenuti nella mattinata di ieri nel locale ospedale, dopo la segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica che stava creando disagi all’interno della struttura.

Gli operatori delle volanti hanno individuato l’uomo nella sala d’attesa, dove si trovava in forte stato di agitazione e lamentava la mancata erogazione di farmaci.

Si tratta di un cittadino straniero domiciliato nella zona, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Secondo quanto riferito nel comunicato, l’uomo non rientrava tra gli utenti residenti nel comprensorio bassanese.

Le presunte minacce agli operatori sanitari

Dalle verifiche effettuate dagli agenti e dal racconto dell’operatrice socio-sanitaria presente è emerso che l’uomo avrebbe rivolto gravi minacce verbali al personale sanitario nel corso di ripetute richieste di accesso ai farmaci, descritte dalla Polizia come arbitrarie.

Il comunicato riferisce inoltre che l’uomo avrebbe già manifestato in passato comportamenti analoghi.

L’operatrice sanitaria, indicata come vittima delle minacce, ha presentato denuncia. La sua testimonianza ha contribuito alla ricostruzione dell’episodio e agli accertamenti svolti dagli agenti intervenuti nella struttura.

Il cacciavite sequestrato e la denuncia

Prima di accompagnare l’uomo negli uffici di polizia per gli accertamenti, gli agenti lo hanno trovato in possesso di un cacciavite lungo complessivamente circa venti centimetri, nascosto all’interno del borsello e detenuto, secondo quanto riferito, senza giustificato motivo.

L’utensile è stato sottoposto a sequestro penale. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di minacce aggravate a personale sanitario e porto abusivo di oggetti atti a offendere, in violazione della normativa sulle armi.

IPA