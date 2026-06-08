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Un giovane cittadino libico è stato arrestato per minacce ai danni dei familiari, dopo averli intimiditi con un coltello all’interno di un appartamento in via Fantoni, a Vicenza. L’intervento è stato effettuato dalla Squadra Volante nella mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione. L’uomo è stato identificato e condotto in Questura, per poi essere trasferito alla Casa Circondariale.

L’intervento a Vicenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una chiamata ha richiesto l’intervento urgente degli Agenti della Squadra Volante in via Fantoni, a Vicenza.

La segnalazione riguardava una persona violenta che avrebbe minacciato i propri familiari brandendo un coltello, all’interno di un appartamento.

L’incontro con le vittime

Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno trovato ad attenderli due donne di origine libica, in evidente stato di agitazione. Le donne hanno raccontato agli Agenti di essere state minacciate dal fratello, che aveva anche messo a soqquadro l’intero appartamento.

La situazione di forte tensione ha richiesto un intervento tempestivo per mettere in sicurezza le vittime.

L’identificazione e l’arresto

Dopo aver garantito l’incolumità delle donne, gli Agenti sono entrati nell’appartamento, dove hanno trovato il giovane segnalato. Nonostante continuasse a inveire contro le sorelle, il ragazzo ha rispettato le disposizioni impartite dagli operatori.

Gli Agenti si sono assicurati che non avesse la possibilità di arrecare danno a nessuno, procedendo quindi alla sua identificazione.

Le procedure in Questura e il trasferimento

Il giovane è stato accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici di rito.

Successivamente è stato associato alla locale Casa Circondariale, in attesa degli sviluppi giudiziari. L’intervento si è svolto senza ulteriori incidenti, grazie alla prontezza e alla professionalità degli Agenti intervenuti.

Il contesto dell’intervento

L’episodio avvenuto in via Fantoni mette in luce l’importanza della tempestività delle forze dell’ordine nel gestire situazioni di violenza domestica e minacce all’interno del nucleo familiare.

In questo caso, la collaborazione tra le vittime e la Polizia ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di ristabilire la sicurezza nell’appartamento.

IPA