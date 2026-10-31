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Un 53enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali ai danni di una guardia giurata. Il fatto è avvenuto venerdì 30 ottobre all’interno di una struttura sanitaria di via Fontanelle, a Napoli: le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una segnalazione della presenza di un uomo in evidente stato di agitazione intento a minacciare il personale.

L’intervento della polizia in via Fontanelle

Gli agenti dei Commissariati Dante e San Carlo-Arena sono intervenuti durante un servizio di controllo del territorio, dopo una chiamata alla Sala Operativa di Napoli.

Sul posto hanno trovato un uomo che aveva rivolto minacce agli operatori sanitari nel tentativo di ottenere un’ulteriore somministrazione di un farmaco. A riferirlo ai poliziotti è stata una guardia giurata presente nella struttura.

La colluttazione e l’arresto

Quando l’addetto alla sicurezza è intervenuto per riportare la calma, il 53enne ha dato in escandescenza. Ne è nata una colluttazione durante la quale l’uomo ha aggredito la guardia giurata.

Gli agenti lo hanno bloccato e, per quanto accaduto, lo hanno arrestato.

Le indagini a carico dell’aggressore

L’uomo, che aveva precedenti di polizia, è indagato per lesioni personali nei confronti dell’addetto alla sicurezza, colpito mentre svolgeva le proprie funzioni.

IPA