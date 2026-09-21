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Un arresto e tre agenti feriti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte a Como, dove un 32enne pakistano senza fissa dimora è stato fermato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali a Pubblico Ufficiale. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per deturpamento, imbrattamento e getto di cose pericolose, dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in Viale Varese.

I fatti a Como

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando la Sala Operativa della Questura di Como ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti un uomo in evidente stato di agitazione che minacciava e tentava di aggredire i passanti in Viale Varese.

Gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente sul posto, grazie anche alle dettagliate descrizioni fornite dai cittadini. Gli agenti hanno individuato il 32enne pakistano, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia e penali. Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha reagito con violenza, scagliando contro i poliziotti macerie e altri oggetti pericolosi raccolti dalla strada.

La resistenza e l’arresto

Nonostante la strenua resistenza opposta dal soggetto, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sull’auto di servizio. Durante il trasporto in Questura, la situazione è ulteriormente degenerata: il 32enne ha continuato a dare in escandescenza, colpendo ripetutamente il veicolo con testate e minacciando, insultando e sputando contro gli operatori di polizia.

L’aggressione ha avuto conseguenze anche per i poliziotti coinvolti. Un agente ha riportato una tumefazione al labbro, mentre altri due colleghi hanno subito varie contusioni. Tutti e tre sono stati giudicati guaribili con una prognosi di 15 giorni.

I provvedimenti adottati

Al termine degli accertamenti, il 32enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali a Pubblico Ufficiale.

Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per deturpamento, imbrattamento di cose altrui e getto di cose pericolose. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Como “Il Bassone”.

Le indagini e le misure sull’immigrazione

L’Ufficio Immigrazione della Questura ha immediatamente avviato l’istruttoria per l’esecuzione dei provvedimenti di competenza, considerata la posizione irregolare dell’arrestato sul territorio nazionale.

L’episodio ha destato particolare attenzione anche per la pericolosità delle azioni compiute dall’uomo, che ha messo a rischio l’incolumità dei cittadini e degli operatori di polizia.

IPA