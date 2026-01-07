Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per minacce aggravate nella frazione di Santa Maria degli Angeli, Assisi, dopo aver minacciato con un coltello il figlio di alcuni residenti. L’episodio è stato motivato da un presunto credito rivendicato dall’aggressore nei confronti della vittima.

Minacce con coltello vicino Assisi

L’episodio si è verificato nella frazione di Santa Maria degli Angeli, nel comune di Assisi. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava la presenza di una persona molesta nei pressi di un’abitazione.

Giunti sul luogo indicato gli operatori del Commissariato di P.S. di Assisi hanno identificato l’uomo, un cittadino italiano nato nel 1972, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Il soggetto, di 49 anni, è stato sorpreso mentre continuava a citofonare e a infastidire i residenti dell’abitazione oggetto della segnalazione.

I motivi della tentata aggressione

Nonostante la presenza degli agenti il 49enne ha tentato di aggredire il figlio dei proprietari di casa, sopraggiunto nel frattempo.

L’uomo ha estratto un coltellino dalla tasca e lo ha brandito contro la vittima, minacciandola di morte. Solo l’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze più gravi.

Il sequestro dell’arma e le dichiarazioni delle parti

Gli agenti hanno immediatamente sequestrato il coltellino utilizzato per le minacce. L’aggressore ha dichiarato di essersi recato presso l’abitazione dei genitori della vittima per riscuotere un presunto credito.

Tuttavia le persone coinvolte hanno negato l’esistenza di tale debito, smentendo la versione fornita dall’uomo.

La denuncia e le conseguenze

Al termine degli accertamenti e dopo aver raccolto le testimonianze gli operatori della Polizia di Stato hanno deferito il 49enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce gravi e aggravate.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito all’intervento delle forze dell’ordine. Probabilmente non era la prima volta in cui il soggetto, ora denunciato, si recava presso l’abitazione dei genitori della vittima per richiedere denaro, né sarebbe stata la prima volta in cui il 49enne manifestava atteggiamenti aggressivi per intimidire le persone.

Non è dato conoscere, per il momento, quale fosse la cifra rivendicata dall’uomo per il presunto credito che intendeva riscuotere dalle persone che hanno poi inviato la segnalazione.

