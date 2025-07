Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza e lesioni a Terracina. Un uomo, originario del comune laziale ma residente a Roma, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite di vicinato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri quando la squadra volante del Commissariato è intervenuta a seguito di una segnalazione. Un uomo aveva richiesto l’intervento della pattuglia, poiché lui e altre due persone stavano ricevendo minacce da un individuo armato di bastone, che impediva loro di attraversare un tratto di confine tra due terreni.

La situazione sul posto

Giunti sul luogo, i poliziotti hanno trovato l’uomo in questione, ancora con il bastone in mano e in evidente stato di agitazione. Nonostante le richieste degli agenti, l’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha chiesto l’intervento dei Carabinieri, rifiutandosi di collaborare anche al loro arrivo.

Fuga e arresto

Improvvisamente, l’uomo ha iniziato a correre nel tentativo di fuggire, inseguito dagli agenti. Durante la fuga, uno dei poliziotti è stato spintonato e caduto a terra, mentre l’altro è stato colpito con un pugno. Nonostante le difficoltà, i due agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e a mettergli le manette, portandolo successivamente in Commissariato.

Conseguenze per gli agenti

Entrambi gli operatori hanno subito lesioni e hanno necessitato del soccorso dei sanitari. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi, 2 luglio.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato o visitare la pagina dedicata alla città di Terracina.

IPA