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Un deferimento all’Autorità Giudiziaria, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nella parte bassa di Frosinone, dove un uomo di 79 anni è stato denunciato per tentativo di lesioni personali dopo una lite familiare scaturita da motivi legati al consumo energetico. L’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, quando il figlio, 55 anni, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essersi barricato in casa per paura del padre armato di martello.

Violenza domestica a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato di Frosinone, l’intervento degli agenti delle Volanti è stato richiesto tramite una chiamata al Numero Unico di Emergenza.

Il figlio, spaventato dal comportamento del padre, ha deciso di chiudersi all’interno dell’abitazione dopo che l’uomo aveva impugnato un martello durante un acceso diverbio.

L’intervento degli agenti e il sequestro dell’arma

Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto, nella zona bassa del capoluogo, e hanno immediatamente riportato la situazione alla calma.

L’anziano, resosi conto della gravità della situazione, ha consegnato spontaneamente agli agenti l’attrezzo, un martello lungo 30 centimetri, che è stato subito sequestrato dalle forze dell’ordine.

Le cause della lite: il consumo energetico al centro della discussione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la discussione tra padre e figlio sarebbe nata per motivi apparentemente banali, legati all’utilizzo degli elettrodomestici e, in particolare, all’uso della lavatrice in fasce orarie più economiche.

Un consiglio del padre avrebbe acceso gli animi, portando rapidamente la situazione a degenerare fino all’intervento della Polizia.

La denuncia e le conseguenze legali

L’uomo di 79 anni è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentativo di lesioni personali.

L’azione violenta è stata interrotta solo grazie al tempestivo arrivo della pattuglia, che ha evitato conseguenze più gravi. Il martello utilizzato durante la lite è stato posto sotto sequestro.

Il principio di presunzione di innocenza

Come ricordato dalle autorità, la posizione dell’indagato sarà valutata in sede giudiziaria e, fino all’emissione di una sentenza definitiva, vige il principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Solo dopo un eventuale giudizio di colpevolezza, l’uomo potrà essere ritenuto responsabile in via definitiva del reato contestato.

Il contesto: tensioni familiari e sicurezza domestica

L’episodio mette in luce come anche questioni apparentemente di poco conto, come la gestione delle spese domestiche, possano sfociare in situazioni di forte tensione all’interno delle mura familiari.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare che la lite degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza dei presenti.

IPA