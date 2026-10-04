Minaccia il suicidio a Milano, polizia lo salva e in casa scopre droga e carte rubate: arrestati coinquilini

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Un uomo è stato salvato dalla polizia dopo il tentativo di suicidio, ma gli agenti in casa hanno trovato droga e carte di credito rubate. Così i coinquilini dell’uomo sono finiti in arresto. I poliziotti hanno sentito un forte odore di sostanze stupefacenti provenire dall’appartamento e hanno eseguito la perquisizione.

Polizia salva uomo che tenta il suicidio

L’episodio è avvenuto intorno alle 8 in via Gaudenzio Ferrari, strada del centro di Milano vicino alla Darsena.

Qualcuno ha segnalato un uomo su un balcone con un coltello in mano che minacciava l’intenzione di suicidarsi.

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La polizia è accorsa sul posto e gli agenti sono riusciti a farlo desistere e lo hanno fatto accompagnare in ambulanza in ospedale.

La scoperta nell’appartamento

Nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno sentito forte odore di droga e hanno eseguito una perquisizione.

Nella camera di un coinquilino dell’uomo che aveva minacciato di suicidarsi hanno trovato 24 grammi di cocaina, 20 di hashish e 30 gratta e vinci risultati rubati. L’inquilino è un 24enne con precedenti.

Nella camera di un altro uomo che vive nell’appartamento, di 52 anni, anche lui con precedenti, hanno trovato una trentina di carte di credito.

I coinquilini arrestati

A seguito della scoperta della presenza di droga, oggetti rubati e carte false, la polizia ha arrestato i due coinquilini di 24 anni e 52 anni.

L’uomo che invece aveva minacciato il suicidio è stato portato in ospedale ma non sono ancora chiari i motivi del suo gesto.

Sono in corso le indagini per chiarire sia l’attività dei due coinquilini arrestati che la causa che ha portato il terzo a tentare di uccidersi.