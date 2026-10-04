Minaccia il suicidio a Milano, polizia lo salva e in casa scopre droga e carte rubate: arrestati coinquilini
L'uomo che ha tentato il suicidio è stato portato in ospedale, nelle stanze dei coinquilini c'erano droga, gratta e vinci e carte di credito rubate
Un uomo è stato salvato dalla polizia dopo il tentativo di suicidio, ma gli agenti in casa hanno trovato droga e carte di credito rubate. Così i coinquilini dell’uomo sono finiti in arresto. I poliziotti hanno sentito un forte odore di sostanze stupefacenti provenire dall’appartamento e hanno eseguito la perquisizione.
Polizia salva uomo che tenta il suicidio
L’episodio è avvenuto intorno alle 8 in via Gaudenzio Ferrari, strada del centro di Milano vicino alla Darsena.
Qualcuno ha segnalato un uomo su un balcone con un coltello in mano che minacciava l’intenzione di suicidarsi.
La polizia è accorsa sul posto e gli agenti sono riusciti a farlo desistere e lo hanno fatto accompagnare in ambulanza in ospedale.
La scoperta nell’appartamento
Nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno sentito forte odore di droga e hanno eseguito una perquisizione.
Nella camera di un coinquilino dell’uomo che aveva minacciato di suicidarsi hanno trovato 24 grammi di cocaina, 20 di hashish e 30 gratta e vinci risultati rubati. L’inquilino è un 24enne con precedenti.
Nella camera di un altro uomo che vive nell’appartamento, di 52 anni, anche lui con precedenti, hanno trovato una trentina di carte di credito.
I coinquilini arrestati
A seguito della scoperta della presenza di droga, oggetti rubati e carte false, la polizia ha arrestato i due coinquilini di 24 anni e 52 anni.
L’uomo che invece aveva minacciato il suicidio è stato portato in ospedale ma non sono ancora chiari i motivi del suo gesto.
Sono in corso le indagini per chiarire sia l’attività dei due coinquilini arrestati che la causa che ha portato il terzo a tentare di uccidersi.