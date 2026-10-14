Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato salvato dalla Polizia dopo essersi barricato nel proprio appartamento in centro città a Reggio Calabria, minacciando di togliersi la vita. L’allarme è stato dato dalla sorella, che ha contattato la Sala Operativa della Polizia di Stato, facendo scattare l’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’uomo, in evidente stato di agitazione, aveva bloccato l’ingresso dell’abitazione con mobili e oggetti pesanti, impedendo l’accesso. Dopo un delicato intervento, gli agenti sono riusciti a instaurare un dialogo e a metterlo in sicurezza, scongiurando conseguenze più gravi. Successivamente, l’uomo ha accettato l’aiuto dei sanitari ed è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Reggio Calabria, uomo minaccia il suicidio e si barrica in casa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dopo la segnalazione della sorella, gli agenti sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno individuato l’abitazione dell’uomo situata al primo piano dello stabile. La situazione è apparsa subito particolarmente delicata, poiché l’uomo, in evidente stato di agitazione, si è affacciato alla finestra minacciando di compiere un gesto estremo se qualcuno avesse tentato di entrare.

La trattativa e il salvataggio

Mentre alcuni operatori cercavano di liberare l’ingresso, uno dei poliziotti ha recuperato una scala e ha raggiunto la finestra dell’appartamento. Da lì ha iniziato a parlare con l’uomo, instaurando un dialogo volto a riportare la calma. Dopo diversi tentativi, l’uomo ha parzialmente aperto il portone, consentendo agli agenti di sfruttare il varco per entrare nell’abitazione e raggiungerlo. Grazie a questa azione, sono riusciti a metterlo in sicurezza e a scongiurare il rischio di conseguenze più gravi.

L’intervento sanitario e la conclusione

Una volta ristabilita una condizione di maggiore tranquillità, l’uomo ha accettato volontariamente l’intervento del personale sanitario. È stato quindi accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie, chiudendo così una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico.

IPA