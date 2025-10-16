Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per atti persecutori a Mantova, in piazza Virgiliana. Un giovane di origine marocchina è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello il padre della sua ex fidanzata, vittima da mesi di comportamenti oppressivi e violenti.

La fine della relazione e l’inizio delle persecuzioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante è intervenuta in seguito a una segnalazione giunta nella notte di venerdì 10 ottobre. In piazza Virgiliana, un uomo aveva richiesto l’intervento degli agenti dopo essere stato minacciato verbalmente e con un coltello da un giovane marocchino, identificato come l’ex fidanzato della figlia.

La relazione tra la giovane donna e il ragazzo di origine marocchina era terminata da diversi mesi. Tuttavia, il giovane non aveva accettato la fine del rapporto, continuando a perseguitarla con comportamenti sempre più oppressivi. La ragazza, preoccupata per la crescente aggressività dell’ex compagno, si era confidata con i familiari riguardo ai continui litigi e alle pressioni psicologiche subite.

La denuncia e lo stato di ansia

Di fronte all’escalation di violenza fisica e psicologica, la giovane aveva deciso di sporgere denuncia querela presso gli Uffici della Questura di Mantova. Da mesi, la vittima viveva in uno stato di forte agitazione e paura, cercando costantemente la compagnia di amici o persone fidate per non restare mai sola.

L’episodio in piazza Virgiliana

L’ultimo episodio, che ha portato all’intervento della Polizia, ha visto coinvolto il padre della ragazza. La giovane, in preda a un attacco di panico, aveva avvisato il padre che l’ex compagno l’aveva seguita e minacciata mentre si trovava con alcuni amici. Il padre era quindi sceso in piazza per assisterla e aveva tentato di parlare con il giovane, il quale però lo aveva minacciato e aveva cercato di attirarlo vicino a una siepe dove aveva nascosto un coltello.

Le minacce e la fuga

Il giovane aveva ripreso la scena con il cellulare, urlando minacce e successivamente inviando il video all’ex compagna. Questo gesto aveva ulteriormente aggravato lo stato di ansia e paura della ragazza. Dopo aver compiuto questi atti, il giovane si era dato alla fuga.

L’arresto e le misure cautelari

La fuga è durata poco: nel pomeriggio del giorno successivo, la Polizia di Stato ha rintracciato tempestivamente il giovane, che è stato tratto in arresto per il delitto di atti persecutori. L’arresto è stato convalidato nella mattinata odierna, con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari. Si precisa che la responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo al termine del procedimento giudiziario da parte dell’Autorità Giudiziaria.

IPA