Eseguito un arresto per minacce aggravate e atti persecutori a Torino, nel quartiere Barriera Milano. Una donna è stata soccorsa dopo aver chiesto aiuto, mentre il suo ex compagno, armato di coltello, si era introdotto con la forza nella sua abitazione e si era nascosto nell’armadio della camera da letto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Barriera Milano, dove i vicini di casa hanno allertato il 112 NUE dopo aver sentito le urla disperate di una donna provenire da un appartamento. Gli agenti del Commissariato San Donato sono intervenuti in pochi minuti, trovando la porta d’ingresso dell’alloggio danneggiata e la donna barricata in bagno, in evidente stato di agitazione.

L’aggressione e la scoperta dell’uomo armato

Secondo quanto ricostruito dagli agenti in azione a Torino, l’ex compagno della vittima si era introdotto con la forza nell’abitazione, minacciando la donna con un coltello. La vittima, per sfuggire all’aggressione, si era rifugiata in bagno, mentre l’uomo si aggirava ancora per la casa. Gli agenti hanno quindi perlustrato l’appartamento e, durante la ricognizione, hanno scoperto l’uomo nascosto nell’armadio della camera da letto, ancora in possesso dell’arma bianca.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato dagli agenti per minacce aggravate e atti persecutori. Inoltre, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per violazione di domicilio.

