Minaccia la compagna con un coltello durante una diretta Facebook vicino Parma, arrestato un 30enne

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un incubo domestico consumato tra le mura di casa stava per degenerare in tragedia. Un uomo di 30 anni residente nel Parmense ha aggredito la compagna e l’ha minacciata impugnando un grosso coltello da cucina durante una diretta trasmessa sul proprio profilo Facebook. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati alcuni conoscenti della coppia, spaventati dalle immagini trasmesse in rete durante la live. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di interrompere la violenza e mettere in salvo la vittima.

L’intervento dei carabinieri durante la diretta Facebook

Come scrive il Corriere della Sera, i carabinieri della stazione di Collecchio sono intervenuti una prima volta nell’abitazione il 29 agosto scorso, a seguito delle segnalazioni ricevute dagli utenti del social network.

In un primo momento, la donna ha tentato di proteggere l’aggressore giustificando le lesioni riportate e la ferita alla tempia come le conseguenze di un banale incidente domestico.

La situazione è tuttavia precipitata poche ore dopo, quando una seconda trasmissione sul web ha mostrato una nuova aggressione in corso, spingendo le pattuglie a ritornare immediatamente sul posto.

La donna viveva in un clima di terrore

Al loro arrivo nell’abitazione, i militari hanno riscontrato evidenti segni di devastazione, tra cui l’anta di un mobile completamente sradicata, un’ulteriore escoriazione sul volto della vittima e il coltello abbandonato sopra il tavolo della cucina.

Come riporta la Gazzetta di Parma, solo dopo il blocco dell’aggressore la vittima ha trovato la forza di rompere il silenzio, rivelando mesi di percosse, ricatti psicologici e intimidazioni iniziati nel gennaio 2026. L’azione congiunta con la Procura della Repubblica ha permesso di attivare immediatamente la procedura d’urgenza del “Codice Rosso“.

L’arresto del 30enne

I carabinieri hanno quindi allontanato e preso in custodia l’uomo, trasferendolo presso la struttura carceraria di via Burla a Parma. Successivamente, al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il 30enne, contestando i reati di maltrattamenti in famiglia.

L’efficace sinergia tra i cittadini che hanno segnalato il filmato e la prontezza d’intervento dell’Arma ha scongiurato conseguenze ancora più gravi per la donna, che da mesi – come anticipato – subiva in silenzio le vessazioni e le umiliazioni dell’uomo.