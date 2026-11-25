Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era sul treno ad alta velocità diretto a Milano e al telefono stava minacciando una donna, così agitato da attirare l’attenzione di un agente fuori servizio che viaggiava sullo stesso convoglio. Da quella telefonata è partito l’intervento della Polizia Ferroviaria, che ha arrestato per stalking un 44enne accusato di perseguitare l’ex compagna. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico.

La telefonata sul treno per Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, a chiedere l’intervento è stato proprio l’operatore delle forze dell’ordine libero dal servizio. Gli agenti della Polfer di Milano, con i colleghi del compartimento della Toscana, hanno subito ricostruito la situazione e contattato la vittima, che in passato aveva già ricevuto attenzioni moleste dallo stesso uomo.

La donna ha raccontato di subire da tempo telefonate insistenti, messaggi, videochiamate e minacce, e ha spiegato che anche durante la relazione lui era stato possessivo, ossessivamente geloso e in alcuni casi violento.

Il coltello nello zaino e lo stalking all’ex

Durante la perquisizione è spuntato il coltello, subito sequestrato. Negli uffici di Milano Centrale gli ulteriori accertamenti e il materiale fornito dalla donna, tra screenshot, registrazioni audio e altre prove, hanno permesso di raccogliere gravi indizi. Il 44enne è stato arrestato per atti persecutori e portato nel carcere di San Vittore. Chi subisce violenza o stalking può chiamare il 1522, il numero gratuito attivo 24 ore su 24.

IPA