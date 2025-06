Minaccia la ex dai domiciliari ad Anzio: "quando esco ti scanno", 45enne arrestato prima della scarcerazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato ad Anzio, dove un uomo di 45 anni è stato fermato per minacce e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo, già condannato per maltrattamenti, ha continuato a perseguitarla nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Un passato di violenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, di origini calabresi, era ai domiciliari da tre anni dopo essere stato condannato per il reato di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Tuttavia, ha continuato a minacciarla con un’escalation crescente in vista del suo ormai imminente rientro in libertà.

Minacce e persecuzioni

“Il giorno che esco scanno chiunque trovo dentro il mio appartamento”. Queste sono alcune delle parole pronunciate dall’uomo che hanno convinto la donna a chiedere aiuto agli agenti del Commissariato Anzio–Nettuno. La donna ha denunciato la lunga scia di minacce e persecuzioni mai sopite, anche dopo la condanna a lui inflitta dal 2022.

Un’escalation di violenza

A partire dallo scorso maggio, a meno di due mesi dal suo “fine pena”, le intimidazioni e le offese che non aveva mai smesso di rivolgerle hanno incominciato ad intensificarsi con cadenza quotidiana. Dai primi tentativi di contatto, motivati dalla scusa della gestione dei loro tre figli minori, l’uomo aveva poi imperversato contro di lei dopo aver appreso che, per far fronte alle spese economiche, la donna aveva scelto di ospitare in casa una coppia di amici.

Intervento delle autorità

A quel punto, in preda all’ira, aveva incominciato ad incalzarla con centinaia di chiamate e messaggi a contenuto minaccioso, con una cadenza divenuta sempre più insistente nel giro di poche settimane. L’escalation si è poi bruscamente interrotta solo dopo il 3 giugno, quando la donna si è presentata in Commissariato per denunciare quanto le stava accadendo e rappresentare il timore per le ritorsioni che avrebbe potuto subire dall’uomo una volta tornato a casa al termine della sua pena.

Misure cautelari

Gli elementi raccolti dagli agenti nei suoi confronti hanno determinato la richiesta da parte del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare in carcere, accolta dal Giudice delle Indagini Preliminari. Il quarantacinquenne, già condannato per maltrattamenti, è gravato da numerosi precedenti penali, tra cui la partecipazione ad associazione mafiosa, nonché reati relativi alla detenzione di armi clandestine, stupefacenti e lesioni.

IPA