Minaccia le persone con le forbici in un bar a Piacenza e aggredisce gli agenti, denunciato un 40enne

Un uomo di 40 anni è stato denunciato per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno a Piacenza. L’uomo, un cittadino marocchino residente in provincia di Bergamo, è stato fermato nei pressi di un bar di viale Dante dopo aver minacciato i presenti brandendo una forbice da elettricista. L’episodio è stato segnalato dall’addetto alla sicurezza del locale e ha richiesto l’intervento delle Volanti della Questura.

Paura in un bar di Piacenza

Come anticipato, l’allarme è scattato nella notte di sabato 3 giugno, quando l’addetto alla sicurezza di un bar situato nella zona di viale Dante a Piacenza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Un uomo visibilmente in stato di ubriachezza stava creando disordini e, armato di una forbice, minacciava i clienti e il personale del locale.

Il tentativo di fuga e la resistenza all’arresto

All’arrivo degli agenti il soggetto ha tentato di sottrarsi al controllo, mostrando un atteggiamento ostile e poco collaborativo. Nonostante i ripetuti tentativi di allontanarsi è stato bloccato con fatica dagli operatori, che hanno dovuto fronteggiare la sua reazione aggressiva.

L’uomo, infatti, ha continuato ad agitarsi, cercando di divincolarsi con calci e minacce rivolte a chiunque si avvicinasse.

La perquisizione e il rinvenimento dell’arma

Durante la perquisizione personale gli agenti hanno trovato addosso all’uomo una forbice da elettricista con una lama di 5 cm.

L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sul motivo per cui portasse con sé l’oggetto, che si ritiene abbia utilizzato per minacciare i presenti nel bar.

L’identificazione e i precedenti

L’uomo è stato identificato come un cittadino marocchino di 40 anni, regolarmente soggiornante in Italia e residente in provincia di Bergamo. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto aveva già precedenti per reati contro il patrimonio.

La resistenza durante il trasporto e i danni all’auto della Polizia

Durante il trasferimento in Questura il fermato ha continuato a opporre resistenza, arrivando a danneggiare l’auto di servizio.

Secondo quanto riportato dalla Polizia l’uomo ha colpito ripetutamente con dei calci il finestrino del veicolo, causando danni materiali.

Le accuse e i provvedimenti

Una volta giunto negli uffici della Questura, dopo le formalità di rito, il cittadino è stato denunciato per minaccia aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza.

Inoltre è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per eventuali provvedimenti di competenza. Parallelamente la Divisione Anticrimine della Questura sta valutando l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti dell’uomo, con l’obiettivo di arginare le sue condotte e prevenire ulteriori episodi di criminalità.

Conclusioni

L’episodio avvenuto nella zona di viale Dante a Piacenza riporta l’attenzione sulla necessità di vigilare costantemente sulla sicurezza dei locali pubblici e di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti pericolosi, soprattutto quando si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati.

