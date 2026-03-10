Minaccia tutto il condominio a Milano, dalla mannaia all'auto bruciata: "Sempre armato, libero dopo il TSO"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel quartiere Barona di Milano, gli abitanti di un condominio vivono nella paura a causa del comportamento violento di un uomo, italiano, di circa 40 anni, che si sarebbe reso protagonista di diverse aggressioni e che sarebbe anche stato sottoposto a TSO, trattamento sanitario obbligatorio. L’uomo avrebbe anche tentato di dar fuoco al palazzo con la benzina.

Cosa sta succedendo in un condominio di Milano

La trasmissione Mattino Cinque ha affrontato il caso di un italiano di circa 40 anni, che vive in una casa popolare di proprietà del Comune di Milano nel quartiere Barona, diventato l'"incubo" dei vicini.

L’uomo, che girerebbe armato, di machete e di coltello, avrebbe minacciato e aggredito diverse persone. Non solo: avrebbe gettato oggetti pesanti dal balcone, avrebbe dato fuoco a un’auto e avrebbe tentato anche di dar fuoco al palazzo con la benzina.

La testimonianza della custode del condominio

Asia, custode del condominio in zona Barona a Milano, ha raccontato al programma Mediaset: "Io ero seduta in portineria e ho sentito oggetti pesanti cadere dal quarto piano. Sedie, vasi, cibo, di tutto. Il ragazzo dell’impresa di pulizie è venuto e ha pulito tutto. Il secondo giorno me lo sono ritrovata con un cane dentro la portineria. Mi ha minacciata con un coltello alla gola, dicendo di non togliere quella roba perché lui doveva dare fuoco alla spazzatura. Io ho iniziato a urlare, fortunatamente c’era un inquilino. La Polizia è venuta e lo hanno portato a fare il TSO. Poi è tornato libero, incaz***o di brutto".

Il racconto della donna è proseguito così: "Alcuni giorni dopo è venuto con una mannaia, voleva spaccarmi la portineria. Lui non ce l’ha con me, ce l’ha con tutto il condominio. Fa dispetti, gira armato, il ragazzo dell’impresa di pulizie ha preso due pugni e ha fatto la denuncia. È andato a bruciare l’appartamento di un altro inquilino e ha fatto la denuncia. Anche io ho fatto la denuncia. Più di questo non posso fare".

La custode ha dichiarato ancora: "Ha bisogno di un aiuto. Ogni giorno è sempre più incaz***o. Io me la sono vista brutta. Un giorno viene col coltello, l’altro con la mannaia. E poi? Mi brucia? Lui voleva dar fuoco a tutto il palazzo".

La situazione va avanti da alcuni mesi. La donna ha spiegato: "Io ho iniziato a lavorare qua da aprile 2025. All’inizio era tutto ok, anche il ragazzo era bravo e non dava fastidio a nessuno. Tutto è iniziato da dicembre".

L’altra testimonianza nel condominio in zona Barona

La trasmissione Mattino Cinque ha riportato anche la testimonianza di un uomo, che ha riferito di due aggressioni: "Prima con un coltello, poi con un’ascia".

Lo stesso uomo ha poi aggiunto: "Questa persona qui ha bisogno di aiuto, questo è chiaro".