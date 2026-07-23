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Una denuncia con ritiro cautelare di armi, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a seguito di minacce gravi avvenute per motivi economici. Un uomo di 54 anni è stato deferito all’autorità giudiziaria dopo essere stato accusato di aver minacciato di morte un conoscente. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Foligno, mentre il provvedimento è stato adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.

I fatti a Foligno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Foligno è scaturito da una denuncia-querela presentata da un uomo che ha riferito di essere stato minacciato di morte da un conoscente, al termine di una discussione legata a questioni economiche.

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno ricevuto la segnalazione relativa a minacce gravi rivolte a un cittadino da parte di un 54enne. Secondo quanto riportato, la situazione sarebbe degenerata durante un acceso confronto su questioni di natura economica, culminando con esplicite minacce di morte.

Le verifiche sulla detenzione di armi

Considerata la gravità della situazione, i poliziotti hanno immediatamente avviato accertamenti per verificare se il soggetto denunciato fosse in possesso di armi.

Gli agenti hanno così scoperto che l’uomo deteneva regolarmente un fucile da caccia e una pistola, oltre al relativo munizionamento.

Raccolta degli elementi di riscontro

Gli operatori della Polizia di Stato hanno quindi proceduto a raccogliere tutti gli elementi utili a confermare quanto denunciato dalla persona offesa.

Gli accertamenti svolti hanno dato esito positivo, consentendo di acquisire riscontri concreti sulle minacce subite dalla vittima.

Deferimento alla Procura e ritiro delle armi

Una volta raccolte le prove necessarie, i poliziotti hanno rintracciato il 54enne e, dopo aver redatto gli atti di rito, lo hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di minacce gravi.

In via d’urgenza, ai sensi degli articoli 38 e 39 del TULPS, gli agenti hanno proceduto al ritiro cautelare sia del fucile che della pistola, insieme al munizionamento e al titolo che autorizzava la detenzione delle armi.

L’intera vicenda si è svolta nel territorio di Perugia, dove la Polizia di Stato continua a monitorare con attenzione situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto quando coinvolgono la detenzione di armi da fuoco.

IPA