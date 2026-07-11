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Un arresto per rapina aggravata, questo il bilancio dell’operazione condotta nella serata del 9 luglio a Battipaglia (Salerno). Un cittadino straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello un uomo per sottrargli un borsello. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza e al tempestivo arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato.

L’intervento a Battipaglia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata del 9 luglio, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha segnalato una rapina in corso in una zona residenziale di Battipaglia (Salerno).

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza si sono immediatamente recati sul posto, dove hanno trovato la vittima, un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia, visibilmente scosso per quanto accaduto.

La dinamica della rapina

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, l’indagato si era introdotto nel cortile dell’abitazione della vittima. Armato di un coltello da cucina con una lama di circa 22 centimetri, ha minacciato il residente costringendolo a consegnare un borsello.

All’interno erano custoditi documenti di identità, il titolo di soggiorno, una carta di pagamento, denaro contante e un telefono cellulare. Dopo aver ottenuto la refurtiva, il malvivente ha tentato la fuga.

L’inseguimento e l’arresto

La fuga dell’uomo è stata ostacolata dall’intervento di un residente della zona, che ha rallentato il suo tentativo di allontanarsi. Questo ha permesso alle pattuglie della Squadra Volante, già allertate e giunte rapidamente sul posto, di bloccarlo dopo un breve inseguimento.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di rapina aggravata.

Recupero della refurtiva e sequestro dell’arma

Durante le successive attività di polizia, gli agenti hanno recuperato il coltello utilizzato per la rapina, che è stato posto sotto sequestro.

Tutti gli oggetti sottratti – documenti, titolo di soggiorno, carta di pagamento, denaro e telefono – sono stati restituiti alla vittima, che ha potuto così rientrare in possesso dei propri beni.

IPA