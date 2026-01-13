Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Paura a Foligno. Un uomo di 53 anni è stato denunciato per minacce gravi ed aggravate dopo un acceso diverbio in strada. L’episodio, avvenuto nei pressi di via Piave, è stato gestito dagli agenti della Polizia di Stato che sono intervenuti tempestivamente per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Tensioni per strada a Foligno

L’intervento della polizia è partito da una segnalazione relativa a una lite particolarmente animata tra due uomini. Gli agenti della Volante del Commissariato di Foligno sono giunti rapidamente sul posto riuscendo a riportare la calma e a scongiurare il rischio di un’escalation violenta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 53enne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a appropriazione indebita, falso ideologico, oltraggio a Pubblico Ufficiale, atti persecutori e molestie – avrebbe avuto una discussione con un altro uomo. Il motivo della lite sarebbe stato l’utilizzo, senza autorizzazione, dell’autovettura del 53enne da parte dell’altro soggetto avvenuto pochi giorni prima.

Le minacce e l’arma sequestrata

Nel corso del confronto il 53enne avrebbe minacciato di morte il suo interlocutore, brandendo un manganello telescopico in metallo lungo oltre 60 cm una volta esteso.

Il gesto ha destato particolare preoccupazione, inducendo i presenti a richiedere l’intervento della Polizia.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Gli agenti, dopo aver riportato la calma, hanno accompagnato il 53enne in Commissariato per ulteriori accertamenti.

Al termine delle verifiche l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di minacce gravi ed aggravate. Il manganello telescopico è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

I precedenti dell’indagato

Dai controlli è emerso che il 53enne era già conosciuto alle forze dell’ordine per una serie di reati, tra cui appropriazione indebita, falso ideologico, oltraggio a Pubblico Ufficiale, atti persecutori e molestie. Questi precedenti hanno contribuito a delineare il profilo dell’uomo, già attenzionato dagli investigatori locali.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena e hanno apprezzato la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio avvenuto nei pressi di via Piave ha riportato l’attenzione sulla necessità di prevenire episodi di violenza e minacce nelle aree urbane. La presenza di armi improprie, come il manganello telescopico sequestrato, rappresenta un ulteriore elemento di rischio per la sicurezza pubblica.

