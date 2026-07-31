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Divieto di avvicinamento alle aree urbane, questo il provvedimento preso per un uomo di 51 anni residente a Catanzaro, ritenuto socialmente pericoloso dopo che avrebbe minacciato una donna e aggredito operatori di polizia. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per tutelare l’ordine pubblico e prevenire ulteriori reati nella zona centrale della città.

Il provvedimento a Catanzaro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Catanzaro ha firmato un D.A.C.U.R. (Divieto di Avvicinamento alle Aree Urbane) nei confronti di un cittadino italiano.

La misura è stata adottata al termine di un’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, a seguito di un intervento dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.e S.P.) della Questura.

Minacce e aggressione: i fatti contestati

L’uomo, residente nel comune di Catanzaro, si sarebbe reso protagonista di minacce nei confronti di una donna, utilizzando un coltello.

Successivamente, avrebbe rivolto minacce e aggressioni anche agli operatori di polizia intervenuti presso due esercizi commerciali situati nel quartiere Catanzaro Sala.

Perquisizione e sequestro dell’arma

Durante la perquisizione effettuata dagli agenti della Squadra Volante, è stato rinvenuto un coltello con una lama di 20 cm, che è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Pericolosità sociale e motivazioni della misura

Dall’istruttoria è emersa una marcata pericolosità sociale dell’individuo, aggravata dalla gravità delle condotte e dall’allarme sociale generato.

La zona interessata, centrale e caratterizzata da un intenso flusso di veicoli e persone, ospita numerosi locali pubblici e pubblici esercizi, aumentando il rischio per la sicurezza collettiva.

Dettagli del divieto e durata

Considerata la gravità dei comportamenti contestati e la pericolosità sociale emersa, il Questore ha disposto il divieto di avvicinamento alle aree urbane per un anno.

All’uomo è vietato l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento situati in via Della Stazione, nel quartiere Sala del comune di Catanzaro.

IPA