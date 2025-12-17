Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un uomo di 54 anni a seguito di una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia e induzione al matrimonio nei confronti della figlia. I fatti si sono svolti a Novellara (Reggio Emilia) tra il 2008 e il settembre 2023, con la sentenza divenuta esecutiva l’11 dicembre scorso, dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri, su ordine della Procura di Reggio Emilia, a seguito di un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolti anche i servizi sociali.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio nel 2008 e si è protratta fino al settembre 2023 a Novellara. La vittima, una giovane poco più che ventenne, ha vissuto per anni sotto il controllo del padre, all’epoca 52enne, insieme alla matrigna e ai fratellastri. La madre naturale della ragazza era deceduta in Pakistan poco dopo la sua nascita, in circostanze ufficialmente definite naturali ma circondate da sospetti, come raccontato dalla stessa vittima.

Le restrizioni imposte alla vittima

Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane non aveva la libertà di uscire di casa, cercare lavoro, mantenere rapporti con l’esterno o proseguire gli studi, interrotti proprio in occasione dell’esame di terza media per volontà del padre. Gli adulti di riferimento le imponevano comportamenti ritenuti consoni alla religione musulmana e la mettevano in guardia dal fidarsi degli assistenti sociali, che invece la seguivano da tempo.

Il matrimonio forzato e le minacce

Nel 2021, la ragazza è stata costretta dal padre a contrarre un matrimonio a distanza con un cugino mai conosciuto di persona, figlio dello zio che, secondo i racconti ascoltati nell’infanzia, sarebbe stato responsabile dell’omicidio della madre. Il padre aveva minacciato la figlia, dicendole che avrebbe potuto fare la stessa fine di Saman Abbas, inducendola così ad accettare il collocamento in una comunità per timore della propria incolumità.

L’intervento delle autorità e le misure cautelari

I servizi sociali e i Carabinieri della stazione di Novellara hanno seguito la vicenda, procedendo nei confronti del padre e della matrigna, entrambi di nazionalità pakistana, per i reati di maltrattamenti in famiglia e, per il solo padre, di costrizione o induzione al matrimonio. Nel dicembre 2023, la Procura di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l’uso del braccialetto elettronico per entrambi i coniugi.

La sentenza e l’arresto

L’iter processuale si è concluso con la sentenza emessa il 12 maggio 2025 dal Gip presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, divenuta definitiva il 28 luglio 2025. L’uomo è stato condannato a 1 anno 11 mesi 10 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. La sentenza è diventata esecutiva l’11 dicembre scorso, quando la Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso del condannato e l’istanza di sospensione condizionale della pena.

L’esecuzione della pena

A seguito della pronuncia della Cassazione, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso l’ordine di carcerazione nei confronti del 54enne. Il provvedimento è stato trasmesso ai Carabinieri della stazione di Novellara, che nel pomeriggio di ieri hanno raggiunto l’uomo, lo hanno arrestato e condotto in carcere per l’espiazione della pena.

