Minacciato alla stazione di Tradate (Varese), condivide la posizione con gli amici e fa arrestare i rapinatori
La vittima ha avvisato gli amici del tentativo di rapina, i rapinatori sono stati messi in fuga e arrestati dalle forze dell'ordine poco dopo
Un giovane è sfuggito a un tentativo di rapina a Tradate, in provincia di Varese, condividendo la posizione in tempo reale con gli amici su Whatsapp. Allertate le forze dell’ordine, i ragazzi sono intervenuti sul posto e hanno messo in fuga i rapinatori che sono stati arrestati poco dopo dai carabinieri.
- Il tentativo di rapina
- L'intervento degli amici e la fuga dei rapinatori
- L'arresto dei rapinatori, uno è minorenne
Il tentativo di rapina
La vittima della rapina, come racconta La Prealpina, è un giovane di Tradate (Varese) poco più che ventenne che si trovava vicino alla stazione.
Il giovane è stato avvicinato da due ragazzini che lo hanno minacciato con un coltellino svizzero.
Il ventenne è stato quindi costretto ad andare al più vicino sportello bancomat per prelevare soldi da consegnare ai due rapinatori.
Capito del tentativo di rapina, prima di essere immobilizzato e minacciato col coltello, il giovane è riuscito sia a far partire una chiamata diretta a un amico, sia a condividere in una chat la propria posizione in tempo reale.
L’intervento degli amici e la fuga dei rapinatori
Grazie al messaggio, gli amici hanno capito che il ventenne era in pericolo e hanno raggiunto il luogo in cui si trovava.
I ragazzi sono quindi riusciti a mettere in fuga gli aspiranti rapinatori, per poi fornire ai carabinieri un’accurata descrizione dei due fuggitivi.
I rapinatori sono tornati nei pressi della stazione e i militari li hanno trovati sempre nella stessa zona dello scalo ferroviario pochi minuti dopo il tentativo di aggressione al ventenne.
I due giovanissimi avevano ancora il coltellino svizzero usato per minacciare la vittima e sono stati entrambi fermati.
L’arresto dei rapinatori, uno è minorenne
L’episodio è avvenuto il 22 ottobre, in cella sono finiti due giovanissimi, uno dei quali è minorenne.
Data la minore età, il fascicolo di quest’ultimo è stato stralciato ed è stato trasmesso dal Tribunale di Varese a quello per i minorenni di Milano.
L’altro arrestato, da poco maggiorenne, è stato invece interrogato dal giudice per le indagini preliminari. Dopo la convalida dell’arresto, il ragazzo è stato scarcerato, ma con la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Turate, in provincia di Como.