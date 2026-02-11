Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dieci perquisizioni e numerosi sequestri di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Alessandria nelle prime ore del 29 gennaio. L’azione è stata eseguita nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani nell’ambito di un’indagine avviata dopo la segnalazione di minacce ed estorsioni ai danni di altri cittadini di origine africana.

Operazione nelle province di Alessandria, Pavia e Asti

Le perquisizioni hanno interessato le province di Alessandria, Pavia e Asti, dove i soggetti coinvolti risultavano domiciliati. L’indagine ha preso il via dopo che sono state segnalate ripetute minacce ed estorsioni perpetrate da alcuni cittadini nigeriani nei confronti di altri africani residenti nelle stesse aree.

L’attività investigativa ha consentito di portare alla luce un articolato sistema di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato numerose dosi di droga, insieme a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per la suddivisione e la vendita al dettaglio delle sostanze.

Sequestri di pasticche e flaconi sospetti

In una delle abitazioni perquisite la Polizia ha rinvenuto e sequestrato centinaia di pasticche e flaconi privi di etichette o prescrizioni mediche.

Sulla natura di questi prodotti sono attualmente in corso approfonditi accertamenti di laboratorio al fine di stabilire se si tratti di ulteriori sostanze illecite o di farmaci detenuti illegalmente.

Simboli dei Cult nigeriani tra gli oggetti sequestrati

Nei confronti di tre soggetti gli investigatori hanno proceduto anche al sequestro di copricapi, indumenti e oggetti riconducibili alla simbologia dei cosiddetti Cult nigeriani, organizzazioni spesso legate a fenomeni di criminalità organizzata e traffico di droga.

L’operazione, diffusa per ragioni di interesse pubblico, si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati che la Questura di Alessandria svolge regolarmente per garantire la sicurezza dei cittadini.

