Mine antiuomo nascoste in garage a Laterza, 26enne arrestato e artificieri in azione
Un 26enne di Laterza è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione illecita di ordigni esplosivi scoperti nel suo garage durante controlli.
È di un arresto per detenzione illecita di ordigni esplosivi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Laterza. Un giovane di 26 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo che, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti due ordigni esplosivi nel suo garage. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità, a seguito di un’attività info-operativa svolta sul territorio.
Le indagini e il controllo del territorio
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di una serie di controlli mirati sul territorio di Laterza. I militari dell’Arma hanno condotto un’attenta attività investigativa che li ha portati a concentrare l’attenzione su un giovane residente in paese. L’attività info-operativa ha permesso di raccogliere elementi utili per procedere a una perquisizione presso l’abitazione del sospettato.
La scoperta degli ordigni esplosivi
Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rivolto particolare attenzione a un garage utilizzato esclusivamente dal 26enne. All’interno del locale, nascosti con cura in un contenitore di plastica, sono stati trovati due ordigni esplosivi del tipo “mina antiuomo da esercitazione”. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di dispositivi di probabile fabbricazione italiana, generalmente impiegati per scopi addestrativi.
I rischi per la sicurezza pubblica
La detenzione non autorizzata di tali ordigni, anche se destinati all’addestramento, rappresenta un pericolo concreto per la collettività e configura un illecito penale. La presenza di questi dispositivi in un contesto civile ha richiesto l’immediato intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.
L’intervento degli artificieri e la messa in sicurezza
Gli specialisti hanno preso in carico gli ordigni, provvedendo a metterli in sicurezza secondo i protocolli previsti. Successivamente, gli esplosivi sono stati fatti brillare in un’area idonea, eliminando così ogni rischio per la popolazione. L’operazione si è svolta in coordinamento con l’Autorità Giudiziaria competente.
Le conseguenze per il giovane arrestato
Al termine delle procedure di rito, il 26enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’Autorità Giudiziaria ha disposto questa misura in attesa degli sviluppi delle indagini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.