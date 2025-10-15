Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per detenzione illecita di ordigni esplosivi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Laterza. Un giovane di 26 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo che, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti due ordigni esplosivi nel suo garage. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità, a seguito di un’attività info-operativa svolta sul territorio.

Le indagini e il controllo del territorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di una serie di controlli mirati sul territorio di Laterza. I militari dell’Arma hanno condotto un’attenta attività investigativa che li ha portati a concentrare l’attenzione su un giovane residente in paese. L’attività info-operativa ha permesso di raccogliere elementi utili per procedere a una perquisizione presso l’abitazione del sospettato.

La scoperta degli ordigni esplosivi

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rivolto particolare attenzione a un garage utilizzato esclusivamente dal 26enne. All’interno del locale, nascosti con cura in un contenitore di plastica, sono stati trovati due ordigni esplosivi del tipo “mina antiuomo da esercitazione”. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di dispositivi di probabile fabbricazione italiana, generalmente impiegati per scopi addestrativi.

I rischi per la sicurezza pubblica

La detenzione non autorizzata di tali ordigni, anche se destinati all’addestramento, rappresenta un pericolo concreto per la collettività e configura un illecito penale. La presenza di questi dispositivi in un contesto civile ha richiesto l’immediato intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

L’intervento degli artificieri e la messa in sicurezza

Gli specialisti hanno preso in carico gli ordigni, provvedendo a metterli in sicurezza secondo i protocolli previsti. Successivamente, gli esplosivi sono stati fatti brillare in un’area idonea, eliminando così ogni rischio per la popolazione. L’operazione si è svolta in coordinamento con l’Autorità Giudiziaria competente.

Le conseguenze per il giovane arrestato

Al termine delle procedure di rito, il 26enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’Autorità Giudiziaria ha disposto questa misura in attesa degli sviluppi delle indagini.

IPA