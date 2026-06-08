Minetti e Cipriani chiedono 5 milioni al Fatto mentre dalla società causa da 250 milioni di dollari negli Usa

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Dopo la ritrattazione della testimone chiave delle accuse pubblicate dal Fatto Quotidiano, la coppia ha avviato un’azione legale in Italia chiedendo oltre 5 milioni di euro di risarcimento, mentre una società riconducibile all’imprenditore ha presentato negli Stati Uniti una causa da 250 milioni di dollari contro il quotidiano e la Rai.

La testimone ritratta le accuse su Nicole Minetti

La vicenda si inserisce nel contesto delle polemiche seguite alla grazia concessa a Nicole Minetti, confermata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 4 giugno dopo ulteriori approfondimenti.

A riaccendere il dibattito sul caso è stata, come riporta RaiNews, la marcia indietro di Graciela Mabel De Los Santos Torres, ex massaggiatrice della tenuta uruguaiana “Gin Tonic” di Giuseppe Cipriani.

La donna era stata indicata come una delle principali fonti delle ricostruzioni che descrivevano il ranch come un luogo frequentato da modelle, escort e caratterizzato da presunti festini con droga e sesso.

In una dichiarazione giurata depositata davanti a un notaio il 29 maggio, però, ha smentito le accuse che coinvolgevano Nicole Minetti.

La pubblicazione delle chat

La ritrattazione è arrivata dopo la pubblicazione di alcune chat tra la donna e il Fatto Quotidiano. Dai messaggi emergerebbe un progressivo ripensamento rispetto alla diffusione delle sue dichiarazioni.

Dopo aver inizialmente autorizzato l’utilizzo del proprio nome, la testimone avrebbe chiesto di ritirare il consenso, lamentando contenuti non condivisi nella versione finale dell’articolo.

Successivamente avrebbe espresso preoccupazione per le conseguenze mediatiche della vicenda, interrompendo poi ogni contatto.

La richiesta di 5 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano

Sul fronte italiano, Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti hanno citato in giudizio la Società Editoriale Il Fatto, il direttore Marco Travaglio e diversi giornalisti della testata.

La richiesta avanzata davanti al Tribunale di Roma ammonta a 5 milioni e un centesimo di euro per presunti danni alla reputazione, all’onore, all’immagine, all’identità personale e alla riservatezza.

La prima udienza di mediazione è stata fissata per il 26 giugno.

La causa da 250 milioni di dollari presentata a New York

Parallelamente, una società riconducibile a Cipriani ha depositato presso la Corte distrettuale di New York una maxi causa da 250 milioni di dollari contro il Fatto Quotidiano e la Rai.

Nell’atto vengono definite “false” le accuse relative a presunti festini sessuali e all’uso di droga nella tenuta uruguaiana, oltre ad altre ricostruzioni pubblicate nei mesi scorsi.

Secondo i ricorrenti, le prove raccolte e le testimonianze di dipendenti ed ex collaboratori smentirebbero le contestazioni.