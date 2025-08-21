Mini-zoo russo in orbita, parte la missione Bion-M2 con 75 topi e semi: esperimenti in volo per 30 giorni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Russia ha lanciato Bion-M2: un “mini-zoo” in orbita per 30 giorni, con rientro previsto il 19 settembre in Orenburg. A bordo 75 topi, migliaia di drosophile, semi e microrganismi per studiare gli effetti combinati di microgravità e radiazioni su organismi, cellule e molecole.

Cos’è la missione Bion-M2

Bion-M2 è l’ultimo capitolo di un programma iniziato nel 1973 con Bion-1. Il satellite usa una struttura derivata dalle storiche capsule sovietiche Vostok e riporterà a Terra campioni e dati per studi di lungo periodo.

La missione è coordinata dall’Istituto per i problemi biomedici di Mosca, parte dell’Accademia Russa delle Scienze.

Topi da laboratorio

Gli esperimenti

Il cuore del “mini-zoo” sono 75 topi di quattro mesi, ospitati in 25 contenitori a gruppi di tre. Sono stati allevati per convivere in spazi ristretti, senza aggressioni, e per alimentarsi con cibo adatto al volo. Alcuni sono stati modificati geneticamente per studiare la risposta alle radiazioni e a molti sono stati impiantati sensori sottopelle per registrare temperatura e battito cardiaco. I ricercatori seguiranno la missione con brevi video e, oltre ai dati biologici, osserveranno anche il comportamento degli animali.

A bordo ci sono anche oltre mille moscerini della frutta (Drosophila melanogaster), chiamati a generare una nuova generazione che, in futuro, sarà studiata nel segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale per verificarne la capacità riproduttiva.

Infine, semi di 20 specie dalle peonie ai papaveri, dai tulipani a peperoni e pomodori, fino a grano, insalata e mele, serviranno a osservare germinazione e sviluppo dopo il rientro. Completano il carico numerosi microrganismi, tra spore, batteri anaerobici ed estremofili, e 16 provette con un materiale analogo al suolo lunare per futuri esperimenti di esobiologia.

Gli esperimenti degli studenti

La missione ospita anche progetti educativi pensati per le scuole: un piccolo formicaio trasparente per osservare come cambia la cooperazione in assenza di peso e un esperimento con semi di pomodoro, per confrontare la crescita dopo l’esposizione allo spazio con quella dei semi rimasti a Terra.

Il “mini-zoo” in orbita pone dei dubbi legittimi, come quelli etici. Per Bion-M2 sono state adottate misure per migliorare il benessere degli animali come ambienti più confortevoli, alimentazione controllata, monitoraggio continuo, ma il bilanciamento tra avanzamento scientifico e tutela degli animali resta un tema che trova difficile conciliazione.