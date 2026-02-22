Minibus affonda nel lago, ci sono 8 morti e una famiglia distrutta: gita si tramuta in tragedia in Siberia
Tragico incidente in Siberia dove 8 turisti sono morti dopo che il loro minibus è affondato nelle acque del lago Bajkal
Tragico incidente in Siberia dove sono morte otto persone nelle acque del lago Bajkal, il più profondo al mondo. Le vittime erano perlopiù turisti cinesi in gita: il minibus sul quale viaggiavano è affondato nel lago. Tra le vittime, oltre all’autista, anche una bambina di 8 anni, deceduta insieme ai genitori.
Minibus affonda nel lago: 8 morti
Tragedia in Siberia dove, in seguito a un incidente, sono morte 8 persone che stavano attraversando il lago Bajkal, il più profondo del mondo.
Il minibus sul quale viaggiavano è affondato nel lago: non c’è stato modo di salvare i turisti che vi si trovavano all’interno. Secondo fonti russe, ci sarebbe un solo sopravvissuto.
La ricostruzione dell’incidente
Il bilancio dell’incidente sul lago Bajkal parla di 8 morti: sarebbero sette turisti di origine cinese e l’autista russo. Tra essi anche una bambina di 8 anni, deceduta insieme ai genitori, oltre a due donne di 28 anni e a due di 31 e 40 anni.
I fatti risalgono a venerdì 20 febbraio quando l’autobus è caduto in una fessura di ghiaccio larga tre metri. A riportarlo è il governatore regionale di Irkutsk, Igor Kobzev, che ha anche espresso le sue “più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone che hanno perso la vita a causa dell’incidente”.
Sui social sono stati diffusi anche dei video, ripresi dai presenti, che immortalano i tentativi di soccorso: in essi si vede l’unico sopravvissuto che prova ad uscire dal veicolo e anche un uomo che corre verso il van con una corda e prova a salvare le persone imprigionate in esso.
Dove si trova il lago Bajkal
Le autorità russe hanno sottolineato come siano subito partite – e come siano ancora in corso – le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo e perché il minibus si sia inabissato nel lago.
Inoltre, il governatore ha voluto mandare un messaggio ai tanti turisti che affollano la zona: “Vorrei ricordarvi ancora una volta che uscire sul ghiaccio del lago Bajkal non è solo proibito in questo momento. È mortalmente pericoloso”.
Patrimonio mondiale dell‘UNESCO, il lago Bajkal è al confine con la Mongolia e, come ricorda Fanpage, è una meta molto battuta dai turisti cinesi. Ghiacciato durante l’inverno, è il lago d’acqua dolce più grande del mondo e raggiunge una profondità di oltre 1500 metri. Diversi i precedenti in cui è stato teatro di altri incidenti mortali, come accaduto a gennaio e sempre con un turista cinese.