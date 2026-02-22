Minibus affonda nel lago, ci sono 8 morti e una famiglia distrutta: gita si tramuta in tragedia in Siberia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente in Siberia dove sono morte otto persone nelle acque del lago Bajkal, il più profondo al mondo. Le vittime erano perlopiù turisti cinesi in gita: il minibus sul quale viaggiavano è affondato nel lago. Tra le vittime, oltre all’autista, anche una bambina di 8 anni, deceduta insieme ai genitori.

Minibus affonda nel lago: 8 morti

Tragedia in Siberia dove, in seguito a un incidente, sono morte 8 persone che stavano attraversando il lago Bajkal, il più profondo del mondo.

Il minibus sul quale viaggiavano è affondato nel lago: non c’è stato modo di salvare i turisti che vi si trovavano all’interno. Secondo fonti russe, ci sarebbe un solo sopravvissuto.

La ricostruzione dell’incidente

Il bilancio dell’incidente sul lago Bajkal parla di 8 morti: sarebbero sette turisti di origine cinese e l’autista russo. Tra essi anche una bambina di 8 anni, deceduta insieme ai genitori, oltre a due donne di 28 anni e a due di 31 e 40 anni.

I fatti risalgono a venerdì 20 febbraio quando l’autobus è caduto in una fessura di ghiaccio larga tre metri. A riportarlo è il governatore regionale di Irkutsk, Igor Kobzev, che ha anche espresso le sue “più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone che hanno perso la vita a causa dell’incidente”.

Sui social sono stati diffusi anche dei video, ripresi dai presenti, che immortalano i tentativi di soccorso: in essi si vede l’unico sopravvissuto che prova ad uscire dal veicolo e anche un uomo che corre verso il van con una corda e prova a salvare le persone imprigionate in esso.

Dove si trova il lago Bajkal

Le autorità russe hanno sottolineato come siano subito partite – e come siano ancora in corso – le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo e perché il minibus si sia inabissato nel lago.

Inoltre, il governatore ha voluto mandare un messaggio ai tanti turisti che affollano la zona: “Vorrei ricordarvi ancora una volta che uscire sul ghiaccio del lago Bajkal non è solo proibito in questo momento. È mortalmente pericoloso”.

Patrimonio mondiale dell‘UNESCO, il lago Bajkal è al confine con la Mongolia e, come ricorda Fanpage, è una meta molto battuta dai turisti cinesi. Ghiacciato durante l’inverno, è il lago d’acqua dolce più grande del mondo e raggiunge una profondità di oltre 1500 metri. Diversi i precedenti in cui è stato teatro di altri incidenti mortali, come accaduto a gennaio e sempre con un turista cinese.