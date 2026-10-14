Banda Minicar a Roma, due minorenni confessano l'aggressione Davide Iacopini: uno è figlio di un carabiniere

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Emergono importanti novità sull’aggressione all’attore Davide Iacopini. Durante la notte tra il 13 e il 14 ottobre, dopo essere stati ascoltati in caserma dal pm della Procura di Roma, due passeggeri della minicar nera avrebbero confessato i fatti. Uno dei due reo confessi sarebbe figlio di un carabiniere e in particolare sarebbe proprietario del mezzo.

Il testimone

Come riporta l’ANSA schiacciante sarebbe stata la testimonianza di un meccanico che avrebbe permesso agli investigatori di arrivare alla minicar nera che avrebbe commesso a Roma 6 aggressioni.

L’uomo avrebbe montato led rossi in prossimità della targa e posto degli adesivi sulla presunta auto della banda.

L’accusa per i due minorenni, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio.

Come da prassi toccherà alla Procura dei minori valutare l’impianto accusatorio.

Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le sei aggressioni.

Chi sono i presunti aggressori dell’attore Davide Iacopini

I due aggressori di Davide Iacopini sarebbero due minori, rispettivamente un 16enne e un 17enne.

Oltre all’attore, colpito mentre era in monopattino nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, avrebbero aggredito altre 5 persone, sempre a Roma.

Il ragazzo che sarebbe stato alla guida della minicar nera al momento dell’aggressione vivrebbe a Monteverde, l’altro minorenne reo-confesso a Testaccio.

La notte in cui è stato preso di mira Davide Iacopini stavano festeggiando, probabilmente, il compleanno di uno dei due.

Sempre l’ANSA riporta che il minorenne proprietario del mezzo sarebbe figlio di un carabiniere.

Inoltre, secondo il Corriere della Sera il 16enne di Testaccio avrebbe precedenti di polizia e sarebbe l’autore materiale delle aggressioni, mentre il 17enne sarebbe stato alla guida della vettura.

Sempre secondo il Corriere, il 17enne sarebbe il figlio di un carabiniere.

I due avrebbero confessato dicendo di aver agito perché “annoiati”.

Minori imputabili dai 14 anni, cosa cambia con il nuovo disegno di legge

Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026, è cambiato il criterio per valutare l’imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni.

Come riporta Brocardi, oggi l’articolo 98 del Codice penale prevede che un minore ultraquattordicenne sia imputabile solo se, al momento del fatto, aveva capacità di intendere e di volere; la pena resta comunque diminuita.

La disciplina attuale richiede quindi una valutazione concreta della maturità del minore in rapporto al reato commesso.

La novità prevista dal governo introduce invece una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi ha compiuto 14 anni ma non ancora 18.

In pratica, la capacità non dovrebbe più essere verificata positivamente caso per caso come punto di partenza, ma verrebbe presunta fino a prova contraria.

Resterebbe comunque possibile escludere l’imputabilità se dagli elementi raccolti nel procedimento emergesse che il minore era privo di tale capacità al momento del fatto.

La riforma interviene anche sull’articolo 9 del Dpr 448/1988, prevedendo che giudice e pubblico ministero possano acquisire elementi anche ai fini del giudizio sull’imputabilità.

La pena diminuirebbe comunque per i minori ritenuti imputabili.

Nuovo Codice della Strada, non prevista la patente B per i 17enni

ANSA riporta una nota del Mit che spiega come nel nuovo Codice della Strada sia stata eliminata la possibilità di patente B per i 17enni.

Nella nota viene precisato che è stata rimossa su volontà del ministro Matteo Salvini, “la cui priorità è la sicurezza e una condotta consapevole alla guida”.

Prevista stretta anche sulle minicar truccate.