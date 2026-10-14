Banda Minicar a Roma, i minorenni agivano perché "ci annoiavamo, dispiace per Iacopini": genitori sconfortati

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ci sarebbe un motivo futile dietro l’aggressione a Davide Iacopini in minicar a Roma e ad altre cinque persone. A dirlo sarebbero stati i due minorenni, di 16 e 17 anni, rei confessi dei fatti avvenuti nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. “Ci annoiavamo, ci dispiace per Iacopini”. I genitori dei due giovani sarebbero molto sconfortati per l’accaduto.

Minicar a Roma, le parole dei due minorenni

Il Corriere della Sera riporta alcune primissime dichiarazioni emerse durante l’interrogatorio ai due giovani che avrebbero confessato le aggressioni in minicar.

“L’abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo. Ci siamo fermati solo quando abbiamo saputo dell’attore ferito. Ci dispiace”.

Queste le presunte parole dei due minorenni.

Il Corriere riporta anche la reazione dei genitori dei due rei confessi.

La reazione dei genitori dei minorenni

Il quotidiano ha inoltre aggiunto che entrambe le famiglie dei due giovani sarebbero state collaborative con gli investigatori.

Inoltre, sarebbero apparse sconvolte, provate e sconfortate.

Sarebbe emerso che i due giovani sarebbero accomunati da un andamento scolastico definito insufficiente.

Uno dei due ragazzi frequenterebbe un liceo al Testaccio, l’altro una scuola con indirizzo umanistico a Monteverde.

L’app sul cellulare

ANSA aggiunge che sul cellulare di uno dei due presunti aggressori sarebbe stata rilevata un’app particolare.

Questa applicazione sarebbe stata installata per monitorare ogni tipo di movimento come una sorta di GPS.

Come sono stati scoperti gli aggressori

Decisive sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in via Quadrio.

Come riporta il Corriere della Sera, la minicar sarebbe stata individuata perché caratterizzata da particolari led rossi e da un adesivo a forma di serpente.

Proprio i led rossi, sarebbero stati installati dal meccanico che sarebbe stato decisivo nell’individuare la minicar come scritto da ANSA.

L’uomo avrebbe montato questo particolare dettaglio e posto gli adesivi decisivi per riconoscere la vettura che sarebbe stata guidata durante le aggressioni avvenute a Roma.

SkyTg24 aggiunge che alcuni testimoni avrebbero segnalato proprio la presenza di una minicar nera con particolari caratteristiche e allestimenti che la rendevano un pezzo unico sul mercato romano.