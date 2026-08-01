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Sospensione della licenza per 15 giorni, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Riccione, dove un minimarket è stato chiuso per la reiterata vendita di alcolici a minorenni. Il provvedimento, notificato il 31 luglio 2026, è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi illegali.

Il provvedimento a Riccione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Rimini ha notificato la sospensione della licenza al minimarket di Riccione dopo aver accertato gravi violazioni delle norme di legge, in particolare la vendita ripetuta di alcolici e superalcolici a clienti minorenni.

Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Rimini in base all’articolo 100 del TULPS, a seguito di una dettagliata attività istruttoria. Gli agenti hanno raccolto elementi di fatto, indizi e comportamenti che hanno evidenziato una situazione di pericolo sociale. In particolare, al gestore del pubblico esercizio sono state contestate tre violazioni per la vendita di alcool a minorenni, accertate dalla Polizia Locale di Riccione.

Le altre irregolarità riscontrate

Oltre alle violazioni relative alla vendita di alcolici a minorenni, sono emerse ulteriori irregolarità in materia di sicurezza amministrativa sui luoghi di lavoro. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri ha riscontrato l’assenza del Documento di Valutazione Rischi, la presenza di medicinali scaduti nella cassetta di primo soccorso, arredi non ancorati e pericolanti e una via di fuga ostruita.

Non meno importante è stata la segnalazione di alcuni cittadini riccionesi, che hanno espresso forte preoccupazione per la minaccia alla sicurezza e alla salute dei soggetti più vulnerabili. Secondo quanto riferito, il comportamento compiacente e rischioso del titolare del negozio avrebbe favorito l’abuso di alcool da parte dei minorenni, che potevano acquistare facilmente le bevande nel minimarket.

Le finalità del provvedimento

La sospensione della licenza per 15 giorni è stata adottata con l’intento di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo e scongiurando il ripetersi di episodi illegali.

Il Questore ha sottolineato la necessità di intervenire tempestivamente per tutelare i minori e la collettività, in particolare durante il periodo estivo, quando la presenza di giovani nella località balneare aumenta sensibilmente.

IPA