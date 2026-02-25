Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura immediata di un minimarket situato davanti alla stazione di Rimini a seguito di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e igiene alimentare. Il provvedimento è stato emesso dopo un controllo congiunto delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie, volto a tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei consumatori.

Controlli straordinari nella zona della stazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio. Il controllo ha visto la partecipazione coordinata della Polizia di Stato di Rimini, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), della Polizia Locale e dei tecnici dell’Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL della Romagna. L’intervento si è concentrato su un pubblico esercizio e su un minimarket ubicati nell’area antistante la stazione ferroviaria.

Verifiche approfondite e identificazione dei presenti

Durante l’attività ispettiva, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli all’interno del locale, noto per la presenza di avventori spesso molesti e con precedenti. Due pattuglie di volanti hanno identificato decine di soggetti, alcuni dei quali si sono allontanati spontaneamente dopo il controllo. L’attenzione degli agenti si è focalizzata sulla verifica della regolarità delle attività commerciali e sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali.

Riscontrate numerose irregolarità e anomalie

L’ispezione ha permesso di accertare diverse anomalie e irregolarità. In particolare, sono state contestate violazioni amministrative riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui la totale assenza del Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge. Inoltre, sono emerse criticità strutturali come la mancanza di ancoraggio delle scaffalature nel magazzino e l’assenza di indicazioni sui limiti di carico.

Sanzioni per oltre 10.000 euro e carenze igienico-sanitarie

Il personale del N.I.L. e dell’A.U.S.L. ha elevato sanzioni amministrative per un importo superiore a 10.000 euro. Tra le irregolarità riscontrate figurano la carenza di spazio per il passaggio e le operazioni di lavoro, la presenza di farmaci e dispositivi medici scaduti nella cassetta di pronto soccorso, e l’installazione di un impianto di videosorveglianza privo della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini.

Violazioni delle norme HACCP e rischi per la salute pubblica

Le autorità hanno inoltre rilevato gravi carenze igienico-sanitarie, sia nella pulizia dei locali e dei frigoriferi, sia per la presenza di materiali e attrezzature non pertinenti all’attività commerciale. È stata riscontrata anche l’omessa predisposizione del piano HACCP, il sistema di autocontrollo igienico obbligatorio per tutte le aziende del settore alimentare. Questa mancanza rappresenta un rischio concreto per la sicurezza dei prodotti destinati al consumo e per la salute dei consumatori, in quanto non vengono garantite le misure necessarie a prevenire la contaminazione alimentare durante le fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione degli alimenti.

Chiusura immediata del minimarket

Alla luce delle gravi violazioni e inadempienze riscontrate, il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha disposto con effetto immediato la sospensione dell’attività del minimarket. Il provvedimento mira a tutelare la salute pubblica e a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e igiene alimentare.

