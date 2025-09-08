Miniso sfida Pop Mart e i suoi Labubu con i Wakuku, quanto costano i pupazzi che puntano il mercato americano

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’azienda cinese Miniso lancia i Wakuku, pupazzetti economici con un design originale, per sfidare i Labubu di Pop Mart. La strategia punta su blind box ed espansione verso gli Stati Uniti nonostante i dazi. Gli analisti però avvertono: ostacoli culturali e percezione low cost frenano il brand in Occidente.

Come sono i Wakuku di Miniso

I giocattoli da collezione sono una miniera d’oro, e Miniso ci prova. Il gigante cinese del retail low cost ha deciso di lanciare i propri personaggi per sfidare l’incredibile successo dei Labubu, le creature dai denti aguzzi create da Pop Mart e diventate un fenomeno planetario.

La nuova linea si chiama Wakuku: figure buffe con un unico sopracciglio, pensate per conquistare appassionati e collezionisti e contrastare il dominio dei ben più costosi rivali.

IPA

Alcune bambole Labubi

La sfida ai Labubu di Pop Mart

Nove artisti sono stati coinvolti per dare vita a nuove collezioni, con l’ambizione di replicare lo straordinario percorso di Pop Mart. Iconiche, e allo stesso tempo criticate, le interminabili file davanti ai negozi, comprese quelle viste anche a Milano.

Con Labubu la società è arrivata a una valutazione di 440 miliardi di dollari di Hong Kong (56 miliardi di dollari Usa), lasciandosi alle spalle persino Mattel e Hasbro.

La strategia di Miniso segue le orme del concorrente: anche i Wakuku, come i Labubu, vengono distribuiti tramite le “blind box”, le scatole a sorpresa che hanno decretato il boom di Pop Mart.

Alla conquista degli Usa

Se in passato gran parte degli oltre 17 miliardi di yuan di ricavi annui (circa 2,4 miliardi di dollari) derivava da licenze come Disney e Marvel, oggi la spinta principale è sui marchi interni. Nel secondo trimestre i guadagni hanno raggiunto quasi 5 miliardi di yuan, superando le previsioni, anche grazie alle vendite negli Stati Uniti.

Nonostante i dazi, quindi, Miniso è convinta di poter mantenere i prezzi concorrenziali: la fascia resta tra i 10 e i 20 dollari, molto più bassa rispetto ai 50-100 euro dei Labubu.

“Anche con un leggero aumento, i nostri prodotti restano accessibili” ha commentato il direttore del marketing Robin Liu al Financial Times. “Più un oggetto diventa iconico, meno il pubblico guarda al prezzo”.

Le previsioni degli esperti

Il vero nodo resta capire se Wakuku saprà suscitare la stessa mania dei Labubu. Lina Yan, analista di HSBC Global Investment Research, ha sottolineato che i consumatori americani vedono ancora Miniso come una catena economica e non come un marchio di design.

Secondo Miro Li, fondatrice della società Double V di Shenzhen, pesa inoltre una barriera culturale. “I brand cinesi non hanno ancora conquistato gli Stati Uniti come hanno fatto quelli giapponesi o coreani. Non è solo una questione geopolitica, ma anche di influenza culturale”.