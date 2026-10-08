Ministero degli Esteri sotto attacco hacker, il sito della Farnesina resiste grazie ai "sistemi di protezione"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il sito internet del Ministero degli Esteri è oggetto di un attacco da parte di hacker informatici. A renderlo noto è la stessa Farnesina, che ha parlato di un cyberattacco iniziato nella mattinata di giovedì 8 ottobre e andato avanti per diverse ore. L’attacco hacker, fa sapere il Ministero, “è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione” e non ha provocato disservizi, anche se la situazione viene tenuta sotto costante monitoraggio.

Attacco hacker contro il sito del Ministero degli Esteri

L’attacco hacker subito dal Ministero degli Esteri nella giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, ha messo in allarme i sistemi di sicurezza della Farnesina, che sta tenendo sotto osservazione l’evolversi della situazione insieme agli esperti del Polo Strategico Nazionale.

Nella nota diffusa nel pomeriggio, il Ministero degli Esteri ha fatto sapere che sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all’estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi.

ANSA

Tajani: “Rafforzate le nostre capacità di prevenzione”

La cybersicurezza è diventata uno dei pilastri della riforma della Farnesina, anche alla luce delle crescenti minacce informatiche, come dimostra l’attacco hacker subito dal sito del ministero degli Esteri.

“Negli ultimi mesi abbiamo rafforzato le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, adottando tutte le necessarie contromisure anche sul piano tecnologico”, ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il tema era stato al centro anche dell’incontro con il collega tedesco Johann Wadephul, al quale Tajani aveva illustrato il funzionamento della Sala Operativa CSIRT della Farnesina. In questo quadro, l’Italia intende collaborare con la Romania e con altri Stati membri per portare ai prossimi tavoli europei proposte per l’individuazione e la designazione dei responsabili di attacchi informatici, compresi quelli che hanno preso di mira istituzioni italiane.

Hacker contro i ministeri, il precedente del 2025

L’attacco hacker subito dal Ministero degli Esteri riporta alla mente quanto accaduto tra gennaio e febbraio 2025, quando l’Italia è stata interessata da una serie di attacchi informatici di matrice filorussa, condotti principalmente dal gruppo hacker NoName057.

Nel mirino erano finiti numerosi siti istituzionali, compresi quelli di diversi ministeri, come Esteri, Economia e Infrastrutture e Trasporti. Gli attacchi, di tipo DDoS, consistevano nell’invio massiccio di richieste ai portali con l’obiettivo di sovraccaricarli e renderli temporaneamente inaccessibili. Le autorità italiane hanno attivato contromisure per mitigarne gli effetti, che non hanno interessato i sistemi interni delle amministrazioni.

L’offensiva si è protratta per diversi giorni, colpendo anche altri siti pubblici e infrastrutture considerate strategiche.