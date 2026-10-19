Ministero della Salute segnala la truffa della tessera sanitaria, "false mail, non cliccate sui link"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I truffatori sono sempre al lavoro per ideare nuovi escamotage con cui sottrarre alla vittime denaro o dati personali sensibili: l’ultimo utilizza come pretesto il rinnovo della tessera sanitaria. A lanciare l’allarme è il ministero della Salute, che ha diffuso un’avviso su una nuova campagna di phishing che sta prendendo di mira i cittadini in questi giorni. La dinamica della truffa è semplice quanto insidiosa: false e-mail che utilizzano indebitamente il nome del ministero e invitano gli utenti a fornire i propri dati personali per la sostituzione della tessera sanitaria.

Truffa della tessera sanitaria, l’allerta del ministero della Salute

Il ministero della Salute lancia l’allarme su un nuovo tentativo di truffa per rubare i dati sensibili dei cittadini che usa come pretesto il rinnovo della tessera sanitaria.

In un comunicato, il ministero fa sapere che in questi giorni stanno circolando “false e-mail che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo della tessera sanitaria”.

ANSA

“Non si tratta di comunicazioni ufficiali”, avverte il ministero, si tratta di una “campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili”.

Come funziona la truffa

Questo tipo di truffa utilizza meccanismi noti, semplici quanto insidiosi, in grado di trarre in inganno chiunque non presti sufficiente attenzione.

Si basa sull’uso fraudolento dell’identità di un ente pubblico, il ministero in questo caso – e la richiesta di svolgere un’operazione apparentemente necessaria, il rinnovo della tessera sanitaria.

Il tentativo di truffa parte da false e-mail che sembrano provenire dal ministero della Salute e che invitano i cittadini a cliccare su un link per procedere al rinnovo del documento.

Il collegamento porta a un sito web falso, graficamente simile a quelli istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili.

I dati raccolti in questo modo vengono poi utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, furti d’identità o altre attività fraudolente.

Come riconoscere ed evitare la truffa

Per riconoscere l’inganno basta tenere a mente che il ministero della Salute “non invia mai email per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali”.

“Qualsiasi richiesta o procedura di rinnovo legittima avviene esclusivamente attraverso i canali ufficiali“, spiega il ministero.

Nel caso specifico della tessera sanitaria bisogna poi ricordare che il rinnovo avviene in automatico: la nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza di quella vecchia.

Se si riceve questa e-mail, il ministero invita a seguire tre semplici passi:

non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette;

non fornire mai dati personali o sensibili;

cancellare immediatamente il messaggio.