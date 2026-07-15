Ministra Roccella torna in Aula dopo la scomparsa del marito, il video del lungo applauso bipartisan

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Un lungo applauso bipartisan ha accolto la ministra Eugenia Roccella al suo ritorno in Aula a Montecitorio. Il momento di forte commozione e solidarietà, che ha visto uniti deputati di maggioranza e opposizione, è arrivato dopo la tragedia familiare che ha colpito l’esponente del governo: il marito è scomparso nelle acque del lago di Vico e il corpo non è ancora stato ritrovato. Il dibattito è stato momentaneamente interrotto e tutti i deputati si sono alzati in piedi. Il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha parlato di “profonda partecipazione, rispetto e affetto” dell’Aula nei confronti di Roccella.