Ministra Roccella torna in Aula dopo la scomparsa del marito, il video del lungo applauso bipartisan
La solidarietà dei colleghi a Montecitorio per il ritorno in Aula di Eugenia Roccella, colpita dalla scomparsa del marito nelle acque del lago di Vico
Un lungo applauso bipartisan ha accolto la ministra Eugenia Roccella al suo ritorno in Aula a Montecitorio. Il momento di forte commozione e solidarietà, che ha visto uniti deputati di maggioranza e opposizione, è arrivato dopo la tragedia familiare che ha colpito l’esponente del governo: il marito è scomparso nelle acque del lago di Vico e il corpo non è ancora stato ritrovato. Il dibattito è stato momentaneamente interrotto e tutti i deputati si sono alzati in piedi. Il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha parlato di “profonda partecipazione, rispetto e affetto” dell’Aula nei confronti di Roccella.