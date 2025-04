Ministro Abodi nella bufera per la punizione ai giocatori che scommettono, l'attacco di Renzi e la replica

Lo scandalo delle scommesse illecite nel calcio travalica i confini delle pagine dello sport e della cronaca per invadere il dibattito politico, con il ministro dello Sport Andrea Abodi che prima sembra voler chiudere le porte della Nazionale ai giocatori che si macchiano di comportamenti non legali e immorali, per poi fare una parziale marcia indietro quando ormai la bomba politica è scoppiata.

Le parole del ministro Abodi sul caso scommesse

Rilasciando alcune dichiarazioni al Messaggero, Andrea Abodi si è espresso duramente contro i calciatori coinvolti nel caso scommesse:

“La maglia azzurra deve essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione in Nazionale come un premio a tutto tondo”.

Fonte foto: ANSA

Il ministro dello Sport e Giovani, Andrea Abodi

E ancora:

“Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire tra l’altro non fare più sport, ma farlo in un altro modo”.

Renzi contro Abodi

Le parole del ministro Abodi non sono piaciute al senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha attaccato a testa bassa condensando una serie di insulti e critiche in poche righe:

“Il Ministro dello Sport Abodi dice che calciatori come Tonali e Fagioli devono essere radiati dalla Nazionale. Ora basta! Questi politicanti non sanno governare e passano il tempo a commentare come fossero al bar. I giocatori colpevoli di aver violato le regole sulle scommesse hanno pagato con una lunga squalifica. Basta con questo giustizialismo da tre soldi: il Ministro faccia il Ministro. Porti soldi al mondo dello sport. E lasci stare questi commenti da influencer: le convocazioni le fa Spalletti, non Abodi”.

Alle critiche di Renzi si sommano quelle di Paolo Jarre, terapista di Nicolò Fagioli, uno dei calciatori di Serie A coinvolti nell’inchiesta sulle scommesse illegali aperta dalla procura di Milano.

Jarre, parlando con LaPresse ha definito “clamoroso” e “scandaloso” il fatto che il ministro dello Sport abbia fatto una “reprimenda morale” ai calciatori coinvolti nel caso scommesse.

Jarre ha poi attaccato parlando di una sorta di “ipocrisia generale” nei rapporti fra mondo sportivo e mondo del gioco d’azzardo.

La precisazione di Abodi

Infine, il ministro Abodi parlando con l’Ansa ha fatto una parziale precisazione, gettando acqua sul fuoco:

“A domanda ho risposto, riferendomi ad un principio. Non ho alcuna intenzione di fare il Ct… Non ho fatto i nomi di Tonali e Fagioli e non intendevo parlare di chi ha già pagato per i propri errori. E devo aggiungere che ho molto apprezzato il Commissario tecnico Luciano Spalletti per il modo in cui ha gestito la vicenda”.