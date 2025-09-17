Ministro Smotrich choc su Gaza come "miniera d'oro immobiliare", la rivelazione sull'accordo con gli Usa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, ha definito la Striscia di Gaza un “Eldorado immobiliare”. Il riferimento dell’esponente politico di estrema destra è al progetto di ricostruzione di Gaza, che dovrebbe cominciare alla fine della guerra. Smotrich è intervenuto a un vertice sulla rigenerazione urbana organizzato dal Centro immobiliare e da Madlan 2025.

Ricostruzione di Gaza, le parole del ministro Smotrich

Nel corso dell’incontro, Bezalel Smotrich ha fatto sapere che la ricostruzione della Striscia di Gaza potrebbe diventare un investimento immobiliare redditizio.

Inoltre, Smotrich ha rivelato che le discussioni sul futuro di Gaza sono già iniziate con gli americani. Il ministro, secondo quanto riportato dall’ANSA, ha parlato di una “visione utopica” e di un “business plan” messo a punto “dalle persone più professionali che ci siano”.

Da sinistra: Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir

Gaza, trattative in corso tra Israele e Usa

Secondo la versione di Bezalel Smotrich, il piano di ricostruzione di Gaza è già sul tavolo di Donald Trump, aggiungendo che “questa cosa può diventare un Eldorado immobiliare, una cosa che si ripaga da sola”.

“Abbiamo investito molti soldi in questa guerra. Dobbiamo vedere come distribuiremo il terreno in percentuale – ha aggiunto Smotrich – la demolizione, la prima fase del rinnovamento della città, l’abbiamo già fatta. Ora dobbiamo solo costruire”. Parole che fanno tornare alla mente il video che Donald Trump aveva condiviso lo scorso febbraio su Truth.

Nel filmato, generato dall’intelligenza artificiale, si vedeva il presidente americano (oltre a Elon Musk e al premier israeliano Netanyahu) che si godeva una vacanza nell’ipotetica “Gaza Riviera” sorta sulle macerie di Gaza. La Striscia, in pratica, veniva trasformata in un mega resort di lusso con piscine, passeggiate sul lungomare e grattacieli ultra moderni.

Smotrich colpito dalle sanzioni Ue

Mentre il ministro Smotrich condivideva il suo pensiero sul futuro immobiliare di Gaza, l’Unione europea approvava un nuovo pacchetto di sanzioni.

Secondo fonti Ue, tra i ministri estremisti colpiti dal provvedimento ci sarebbe proprio Bezalel Smotrich. Oltre a lui, l’altro ministro colpito dalle sanzioni sarebbe Itamar Ben Gvir. I due ministri “saranno soggetti al congelamento dei beni”, “saranno sottoposti a un divieto di viaggio” e sarà loro impedito l’accesso “alle risorse economiche che direttamente o indirettamente vanno a loro beneficio”, rivela la fonte.

Oltre a Smotrich e Ben Gvir, le sanzioni relative a quanto sta accadendo a Gaza colpirebbero anche membri di Hamas e coloni violenti.