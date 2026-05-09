Minivan finisce in un canale a Chioggia nel Veneziano, tre morti: altri sei passeggeri riescono a salvarsi

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Tre persone sono morte in un tragico incidente avvenuto lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel territorio di Venezia. Un minivan con a bordo nove persone si è ribaltato ed è finito in un canale al lato della carreggiata in località Cà Lino. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato i tre corpi. Gli altri sei passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo da soli, uscendo in tempo dal furgoncino.

L’allarme all’alba e l’intervento dei vigili del fuoco

L’allarme è stato lanciato intorno alle 6:30 da un passante che ha assistito all’incidente e ha chiamato i carabinieri. La segnalazione è stata girata subito anche ai vigili del fuoco.

Prima dell’arrivo dei soccorritori sul posto, sei persone erano riuscite a uscire autonomamente dal mezzo e hanno segnalato la presenza di altri tre passeggeri che però erano rimasti bloccati.

Dopo il recupero del mezzo dal canale con l’autogru giunta da Mestre le squadre di Chioggia e Cavarzere, supportate dal nucleo regionale sommozzatori, hanno recuperato i corpi delle tre vittime all’interno del minivan. Sul posto anche i soccorritori del Suem 118.

Notizia in aggiornamento